Conoce a los 13 mejores chefs de México

13 restaurantes mexicanos fueron incluidos en la lista de los 50 mejores en Latinoamérica. Te decimos que chefs están detrás de ellos.Es considerado el mejor restaurante de México y el cuarto mejor de toda América Latina. Pujol abrió sus puertas en el año 2000 en la ciudad de México y es producto del gran talento del chef Enrique Olvera quien es conocido por su constante innovación en cocina y el haber colocado a México en el mapa del fine dining. Entre sus proyectos más reconocidos también se encuentran el restaurante Cosme y Atla en Nueva York.Quintonil-Jorge VallejoAbierto en 2012, es considerado uno de los mejores restaurantes del mundo y actualmente ocupa la sexta posición dentro de la lista 50 Best LATAM. Su creador es el chef Jorge Vallejo conocido por su constante uso de vegetales y ser unos de los mayores promotores de la cocina de "milpa", de hecho el nombre del restaurante: Quintonil, se trata de una especie de quelite. Trabajó en Pujol bajo la tutela de Enrique Olvera.Sud777-Edgar NúñezDel chef Edgar Núñez, Sud777 ubicado al sur de CDMX ocupa el lugar número 11 de la lista. El chef Núñez comenzó su carrera profesional en Francia y ha trabajado en algunos de los restaurantes más reconocidos del mundo como: El Bulli en España y Noma en Dinamarca. Se caracteriza por su cocina vegetal y respeto al producto.Pangea-Guillermo González BeristáinEste restaurante de la capital regia ocupa el lugar 25 de la lista. Su chef Guillermo González Beristáin es originario de Ensenada aunque fue en Monterrey que comenzó su aventura restaurantera. Este año fue acreedor al reconocimiento lifetime achievement por su carrera dentro de la cocina. Es conocido por haber puesto a la gastronomía regia dentro del mapa culinario de México, además de su grupo Pangea compuesto por distintos restaurantes tiene un proyecto vinícola (Mariatinto) y cervecero.Nicos-Gerardo Vázquez LugoEl lugar 29 de la lista pertenece al restaurante Nicos del chef Gerardo Vázquez Lugo. Este año cumplió 50 años de servir cocina tradicional mexicana. El chef Lugo es un apasionado de la investigación gastronómica, los platillos que conforman el menú de Nicos son producto de ello, además fue pionero en tener una carta de vinos cien por ciento mexicana.Biko-Mikel Alonso, Bruno Oteiza y Gerard BellverSe trata de una fusión vasco-española-mexicana que actualmente ocupa el sitio 31 de la lista. Sus chefs son los vascos: Mikel Alonso y Bruno Oteiza y el español Gerard Bellver, llegados a México en la década de los noventa. El chef Mikel Alonso, y quizá, el más conocido de los tres participa en el reality show gastronómico Top Chef México.Amaranta-Pablo SalasDel chef mexiquense Pablo Salas, Amaranta ocupa actualmente el lugar 32 dentro de los 50 mejores. Su chef es un dedicado a la investigación de la amplia gastronomía mexiquense de la que incorpora técnica e ingredientes a sus creaciones. También cuenta con el restaurante Público Comedor, ubicado en la ciudad de México.Corazón de Tierra-Diego HernándezEste restaurante bajacaliforniano, ubicado en la posición 34, es creación del chef Diego Hernández quien se caracteriza por el uso de producto mar y tierra característico al Valle de Guadalupe, un verdadero Corazón de Tierra. El chef Hernández ha sido discípulo de los chefs Enrique Olvera y también de Guillermo González Beristáin.Rosetta-Elena ReygadasEl lugar 35 de los mejores restaurantes latinoamericanos es para una mujer: La gran Elena Reygadas quien abriera su restaurante Rosetta en el año 2010. Reygada estudió inicialmente letras inglesas aunque después partiría rumbo a francia a estudiar gastronomía. Su cocina se apega a las temporadas y el respeto al ingrediente. Recientemente abrió las puertas de su nuevo proyecto: Café Nin.Alcalde-Francisco RuanoEs la primera vez que este restaurante abierto en 2013 por el chef jalisciense Francisco Ruano, entra en la lista, logrando ubicarse en el lugar 36 de la lista con el restaurante Alcalde. La cocina de Paco Ruano es moderna e innovadora producto de su paso por restaurantes como Mugaritz en España y Noma en Dinamarca. Ruano fue acreedor al reconocimiento One to watch el año pasado durante la premiación de los 50 mejores.Máximo Bistrot-Eduardo GarcíaEl sitio 39 en la lista es para el chef Eduardo García y su restaurante Máximo Bistrot, también conocido por sus restaurantes Lalo! y Havre77. También discípulo de Olvera, es conocido por su uso de ingredientes locales con los que crea platos modernos y de corte internacional.Laja-Jair TéllezOtro bajacaliforniano en la lista es el chef Jair Téllez con su restaurante Laja que se posiciona en el lugar 42 de la lista. El chef Téllez realizó sus estudios gastronómicos en Francia por lo que su cocina, que es enfocada en producto local, se caracteriza también por ciertos toques que remiten a su estancia en el país galo. Al lado de su socio produce el vino "natural" Bichi.La Docena-Tomás BermúdezPor último, pero no menos importante, se cuela por primera vez en el lugar 43 de la lista el chef Tomás Bermúdez con su restaurante La Docena Oyster Bar & Grill ubicado en la ciudad de Guadalajara, aunque actualmente cuenta también con sucursales en la Ciudad de México. Bermúdez, que es originario de CDMX completó parte de sus estudios en Argentina, para después volver a México y finalmente abrir en 2012, al lado de sus socios, La Docena, que se caracteriza por su gran producto marino reminiscente a los bares de ostras en Estados Unidos, aunque parte de su carta también está dedicada a la carne.