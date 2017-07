¿Qué razas de perros son las más secuestradas en CDMX?

(Tomada de la Red)

Los grupos organizados que se dedican a secuestrar mascotas en la Ciudad de México, principalmente perros, ven esta práctica delictiva como un gran negocio debido a que los animales domésticos son considerados un miembro más de la familia.



El rescate que se pide por los canes puede ir de los 3 mil a los 10 mil pesos y, de 2015 a la fecha, los secuestros exprés han aumentado considerablemente.



La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que los casos de pérdidas de mascotas por este móvil han aumentado y, mientras que en 2015 se abrieron 109 investigaciones por robo de animales, en 2016 hubo 115. Además, hasta la conclusión de febrero de este año se presentaron 18 denuncias.



Tlalpan, Iztapalapa y Cuauhtémoc son las delegaciones con más secuestros de canes de la capital de país. La primera cuenta con 36 investigaciones, la segunda tiene 34 y la tercera, 26.



Modo de operar:



Algunas veces los grupos actúan bajo engaños y llegan a domicilios de las futuras víctimas para identificarse como integrantes de organizaciones a favor de la vida animal. Una vez que estudian a la mascota pueden llegar hasta a inventar que los peludos son abusados por sus dueños y piden que se los entreguen como una medida para alejarlos del "peligro".



Otros perros hurtados son los que los dueños dejan en el interior de los automóviles. Muchas veces los secuestradores rompen los vidrios para sustraerlos.



Cuando los raptores no obtienen ninguna ganancia por el secuestro, su segunda opción es venderlos, buscando así una ganancia por lo que consideran una "mercancía" bajo su "resguardo".



Las razas más secuestradas son:



Cachorros pomeriano



Chihuahua



Husky siberiano y Rottweiler



Bull terrier inglés



Labrador, Schnauzer y Maltés



Recomendaciones:



Debido a que cualquiera se puede robar un perro y después venderlo porque no existe un registro obligatorio que permita comprobar quién es su verdadero dueño, las autoridades piden que los ciudadanos acudan a la denuncia.



Consideran que no existe una cultura sólida para este tipo de práctica debido a que, para la mayoría, representa una pérdida de tiempo por la poca efectividad de la policía.



Fuente:http://www.unotv.com/noticias/estados/distrito-federal/detalle/razas-de-perros-mas-secuestradas-en-la-ciudad-de-mexico-143473/