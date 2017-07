Estos son los síntomas de la leucemia

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Se cree que la leucemia es una condición que se limita a los niños, pero en realidad afecta más a adultos. También es más común en hombres que en mujeres y caucásicos, que afroamericanos.Realmente no hay nada que podamos hacer para evitar la leucemia. Es el cáncer de células sanguíneas, causado por un aumento en el número de glóbulos blancos en el cuerpo. Estos expulsan a los glóbulos rojos y las plaquetas que tu cuerpo necesita para estar sano. Los glóbulos blancos adicionales no funcionan bien… y el cuerpo empieza a fallar.¿Cómo ocurre?La sangre tiene 3 tipos de células: glóbulos blancos que luchan contra infecciones, glóbulos rojos que cargan oxígeno y plaquetas que provocan la coagulación en la sangre.Cada día, billones de células sanguíneas son producidas en la médula ósea, pero cuando tienes leucemia, tu cuerpo produce más glóbulos blancos de los que en realidad necesita.Existen 2 tipos de glóbulos blancos en el cuerpo: las células linfoides y las células mieloides. La leucemia puede ocurrir en cualquiera de estos 2 tipos.Éstas células de leucemia no pueden combatir la infección de la misma norma en que lo hacen los glóbulos blancos normales. Y como hay muchísimos, empiezan a afectar las funciones naturales de los demás órganos. Eventualmente no habrán suficientes glóbulos rojos para suministrar oxígeno, ni suficientes plaquetas para coagular la sangre, ni glóbulos blancos normales para combatir infecciones.Además de infecciones, la leucemia puede provocar anemia, moretones y sangrado.CausasNadie sabe exactamente qué provoca la leucemia. La gente que la sufre, tiene ciertos cromosomas anormales, pero éstos no causan leucemia.Y a pesar de que es una enfermedad que no puede prevenirse, hay ciertas cosas que puedes hacer que pueden activar su desarrollo. Por ejemplo, si fumas, te vuelves más propenso a ciertos tipos de leucemia.Algunos tipos de terapias de radiación y quimioterapia usados para tratar ciertos tipos de cáncer, pueden provocar leucemia. Las probabilidades de que desarrolles leucemia depende en los medicamentos que se usen en éstos.SíntomasPalidez: Cuando la leucemia se desarrolla, las células nuevas que están dañadas por el cáncer, pueden sobrepasar la médula ósea, dificultando así que las células saludables crezcan. Entonces, dado que tendrás pocas células saludables, podrías desarrollar anemia, lo cual provoca piel pálida. También te podrías volver friolenta.Fatiga: Como con casi cualquier otra enfermedad, la fatiga es un síntoma común de leucemia. Si te sientes exhausta todo el tiempo y especialmente si tu falta de energía es un cambio muy NOTABLE a comparación de antes, consúltalo con tu doctor. Otra culpable puede ser la anemia.Infecciones o fiebres. Tus células son un componente importante para el sistema inmunológico. Si no están saludables, como en el caso de aquellos con leucemia, terminarás enferma con mucha frecuencia. Uno de los síntomas más frecuentes es la consistencia en presentar fiebre e infecciones.Falta de aire: Junto con la fatiga, la falta de aire es algo que debe preocuparte. Especialmente si sucede durante una actividad física, pues sólo de esta forma podrías notar un cambio notable.Curación lenta: Si te cortas con una hoja de papel, sabes que la herida sana en un par de días. Pero si ahora te cortas y tarda semanas en sanar la herida, cuidado. También debes prestar atención especial a moratones,Otros síntomas: Aunque no son TAN comunes como los listados arriba, hay que hacer mención de otros que podrían ayudarte a prestar más atención, tales como dolor en articulaciones, mucho calor en las noches, pérdida de peso, sangrado en la nariz, fiebre y escalofríos.FUENTE: http://mx.emedemujer.com/salud-belleza/leucemia-cuales-los-sintomas/