¡Acelera tu metabolismo!

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Es maravilloso encontrar formas para tener energía todo el día y, como extra, ¡acelerar el metabolismo! Por suerte, no sólo el té verde lo hace, sino que existen otras bebidas que pueden resultar hasta milagrosas… y son completamente naturales.Agua¿Qué esperabas, refresco? Resulta que el agua es de lo mejor que puedes tomar para estabilizar tus emociones, evitar la fatiga, quemar calorías y acelerar tu metabolismo. El peor error que puedes hacerle a tu día es no tomar el agua que tu cuerpo necesita.Agua caliente y limónÉsta es una excelente forma para despertar y agarrar fuerzas. El agua caliente combinada con limón desintoxica el hígado y acelera el metabolismo. Lo recomendable es tomar unos sorbos los primeros 15 minutos después de salir de la cama.Té verde¿Quieres dejar el café? Cámbialo por té verde. Los componentes del té verde incrementan el metabolismo. No lo hacen a largo plazo ni tiene resultados milagrosos, pero es un cambio saludable que puedes llevar a cambio. Lo único que debes saber es que, al igual que el café, puede deshidratarte, así que no debe ser un reemplazo del agua diaria.Malteadas de proteínasComer o bebes proteína puede elevar tu metabolismo durante el día, así que una malteada de proteína puede ser TAN buena como una comida con salmón y pollo. Además te saciará en seguida y algunas pueden ser bastante ricas.Jugo de toronjaSeguro ya sabías que la tonronja suprime el apetito, pero por si fuera poco también acelera el metabolismo y mejora la resistencia a la insulina. De hecho, hay estudios que comprueban que comer una toronja en el desayuno (o tomarla) puede ser tan benéfico como tomar agua. ¿Te lo imaginas?Bebidas picantesLa capsaicina acelera el metabolismo, pero su potencial real es que ayuda a suprimir el apetito. Puedes encontrarla en alimentos o bebidas que tengan pimienta roja o cayena. De hecho, estuvo de moda el agua de limón con cayena por mucho tiempo. ¿Te interesaría?FUENTE: http://mx.emedemujer.com/salud-belleza/acelera-metabolismo-estas-bebidas/