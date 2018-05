¿Es malo bañar a los gatos con champú para humanos?

(Tomada de la Red)

Pese a que los gatos odian los baños que frecuentemente los amos deciden hacerle, esta rutina es necesaria ya que la mascota puede alcanzar niveles altos de suciedad.



En el caso de los felinos, bañarlos puede ser algo que se haga con poca frecuencia, debido a que ellos mismos mantienen aseándose, sin embargo, cada vez que se hace, hay que tener en consideración qué implementos utilizar y ahí es donde muchos se preguntan si los gatos pueden ser bañados con champú para humanos.



Lo primero que hay que tener en cuenta es que en la piel de esas mascotas existe una capa externa y fina de grasa, es decir oleosa, que sirve de protección de la dermis, logrando aislar la piel de los agentes externos dañinos como el sol y el frío. Por lo tanto, no es bueno lavar el cuerpo muy seguido, ya que se elimina esta capa fina y protectora, sobre todo cuando se usan jabones.



Ahora, sobre la pregunta de si se puede o no usar champú humano en los gatos, la respuesta es no, sencillamente porque no está adaptado para el tipo de piel del animal. La explicación más lógica es que el pH de los humanos es diferente al de los gatos, y el champú de las personas puede ser muy fuerte para la dermis del gato y, por ende, lo afectará.



Tras lavar al gato con un champú inadecuado notará que se le irrita la piel, le pica mucho y siente malestar.



Ante la situación, lo mejor es dejar los inventos y recurrir al método más sencillo, usar champú para gatos, que se puede adquirir en cualquier tienda de productos para animales o centros veterinarios. Lo bueno de este producto de aseo es que se puede elegir entre uno normal, según su tipo de pelo y edad, y lo mejor de todo, es que existe hasta uno para lavado en seco, que es perfecto para los gatos que no gustan del agua.



Fuente:https://www.kienyke.com/tendencias/maskotas/es-malo-banar-a-los-gatos-champu