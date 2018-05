¿Cómo darle primeros auxilios a las mascotas?

(Tomada de la Red)

Algunas personas consideran que las mascotas no son solo animales de compañía, sino verdaderos miembros de la familia. Sin importar su raza o su tamaño, los perros y gatos, como seres sintientes, también tienen necesidades y son propensos a sufrir eventuales enfermedades y accidentes dentro y fuera de casa.



Conocer acciones básicas de primeros auxilios para mascotas permitirá brindarle un tratamiento veterinario posterior eficaz y adecuado, que podrá determinar la vida y la muerte del animal. Los perros y gatos pueden tener problemas de salud comunes como hemorragias, estados de shock, bloqueos respiratorios, infecciones de oídos, entre otros.



Es indispensable contar con un botiquín en el hogar que permita brindarles primeros auxilios a tiempo. Si no cuenta con él, puede armar uno con elementos básicos como tijeras, esparadrapo, guantes de goma estériles, solución antiséptica, férulas para entablillar y un termómetro clínico. Según los veterinarios, la temperatura normal está entre 37,5 y 39,9 grados centígrados, si los sobrepasa puede existir fiebre.



Hemorragia

Lo primero que debe hacerse al encontrar una hemorragia externa es inmovilizar a la mascota para poner esparadrapo sobre la herida y tratar de disminuir el sangrado. Luego, se debe cubrir con una venda a presión. En caso de que la venda se moje por exceso de sangre, se debe reemplazar y presionar con los dedos suavemente la zona de la herida.



Si la mascota tiene sangrado en la nariz o en los ojos, no se deben cubrir estas cavidades. En estos casos se recomienda humedecer una tela con agua fría y ponerla en el puente de la nariz o más arriba de los ojos, de acuerdo al caso. Aunque esto permitirá que el flujo de sangre se disminuya, el animal debe ser llevado de urgencia al veterinario porque puede tener una herida interna.



Envenenamiento

Entre los síntomas más comunes están las convulsiones, salivación excesiva y las pupilas dilatadas. Ante este caso se debe responder con rapidez y tratar de determinar qué lo produjo. Algunos elementos químicos de casa como el cloro y el veneno mata ratones y cucarachas pueden envenenar a las mascotas. Camino al veterinario, lo más recomendable es inducir el vómito para retardar el accionar tóxico.



Picadura de insectos

Por lo general, las mascotas atrapan los insectos que hay a su alrededor y pueden cruzarse con abejas, avispas y hormigas. A pesar de que estas picaduras no son heridas fatales, pueden generar alergias. Los síntomas más comunes son el dolor, hinchazón y enrojecimiento en el área afectada. Se recomienda retirar el aguijón y verificar que no haya edema en la laringe, si es así la mascota debe ser trasladada al veterinario de urgencia.



Estado de shock

En este caso debe haber reacción inmediata porque se considera una circunstancia grave. El cuerpo del animal sufre falta de oxigenación debido a una baja presión arterial causada por una enfermedad o trauma. Ante este problema, se debe acostar a la mascota y estirar su cabeza para mejorar su respiración; continuar con respiración artificial asistida, y luego con un masaje cardíaco, similar al de los humanos, presionando y golpeando su pecho con cuidado en intervalos de tres segundos.



Dolor de oído

Los síntomas son sacudido constante de la cabeza, molestia en la zona de las orejas e incomodidad demostrada caminando regularmente con la cabeza agachada. Puede ser causado por el ingreso de agua o por objetos extraños que quedan al limpiar sus oídos. Se debe tratar de retirar con cuidado el objeto que se observe en las cavidades y llevar a la mascota al veterinario a una revisión regular.



Se debe tener en cuenta que estas técnicas no reemplazan la atención especializada de los veterinarios, necesaria en situaciones de emergencia de las mascotas. Estas son medidas de atención básica, y de reacción inmediata, para que los animales logren permanecer a salvo y estables mientras son remitidos a un centro veterinario.



Fuente:https://www.kienyke.com/tendencias/maskotas/primeros-auxilios-para-mascotas