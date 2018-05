Rosie Oliveira contra acoso, en portada de revistas de dos países

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Porque dos son mejor que una, la actual monarca de Miss Bumbum, Rosie Oliveira, ahora disfruta su proyección internacional con doble portada: La primera para la edición de Playboy Portugal y otra, para una destacada revista que se publica en Polonia.



A pesar de su alegría por sendas publicaciones, fue en el magazine europeo donde Oliveira habló sobre al acoso que sufrió en la final de "Miss Bumbum" 2017.



La estudiante de periodismo indicó: "Desde que conquisté el título he hecho del acoso una de mis principales luchas. Las personas no creen que una chica pueda ser modelo, trabajar con su imagen y al mismo tiempo ser una profesional de los medios de comunicación".



Así manifestó su molestia de que la gente "sexualiza" la profesión, cuando no deberían.



Sobre el éxito internacional, la curvilínea modelo declara: "Me he quedado muy feliz con las dos publicaciones, el concurso me está dando ahora esa proyección internacional".