Con este consejo tus flores vivirán más tiempo

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

¿Eres de las personas que se apenan cada vez que les regalan flores porque su vida es demasiado corta luego de estar en el florero? ¡Eso ya es historia! Te preguntarás qué es lo que estás haciendo mal cada vez que colocas las flores dentro de un recipiente con agua fría para que se sientan frescas, ya que al poco tiempo se marchitan y sus hermosos colores y aromas quedan atrás. ¡Y tengo la respuesta que buscas! Lo más curioso, es que es mucho más simple de lo que piensas.



¿Qué necesitas?

La realidad es que no necesitas nada más de lo que usas habitualmente, solo debes hacer un pequeño cambio. ¿Sabías que el agua fría no tiene el efecto que creemos en el mantenimiento de las flores? Así es, el agua fría no las refresca, sino que ralentiza el desarrollo el crecimiento de las células y provoca que las bellas flores que ponemos en un florero se mueran mucho más rápido.



Por esa razón, lo que debes hacer es colocar agua tibia en vez de fría, recortar los tallos en ángulo y colocar las flores dentro del florero. Lo que hace el agua tibia es estimular los procesos biológicos de las plantas y se absorbe mucho más rápido que cuando está fría.



FUENTE: http://www.vix.com/es/diy/180217/como-no-se-me-ocurrio-antes-este-es-el-secreto-para-que-tus-flores-vivan-por-mas-tiempo