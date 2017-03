Lo que debes valorar de la amistad después de los 25 años

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

¿Qué sería de nosotros sin nuestros amigos? La amistad es uno de los regalos más lindos que nos da la vida y sin lugar a dudas ocupan una parte muy importante de nuestra felicidad.



Y aunque a algunos se les da fácil tener un montón de amigos, otros prefieren mantener un círculo más cerrado pero a su vez con mayor consistencia e intimidad.



Los amigos reales son un golpe de mucha suerte, no se pueden comprar, ni mandar a hacer, sino que se cruzan en nuestra vida y tenemos la suerte de que se quieran quedar. A medida que pasan los años nos damos cuenta de que los reales no son todos, crecemos y la lista se acorta, pierde cantidad pero gana calidad.



Por eso deberías valorar todo esto en tus amigos a los 25:



Te alientan a que sigas tus metas



Pueden o no coincidir con los objetivos de ellos, pero los amigos reales respetan tus propias metas y siempre estarán de tu lado a la hora de cumplirlas.



Publicidad



Nunca te juzgan



Una persona que te juzga jamás puede ser llamado tu amigo. Un amigo te querrá incondicionalmente y no hará juicios sobre ti por tus opiniones o ideas, sino que las respetará y aceptará.



No te abandonan nunca



Muchas personas se hacen amigos por simple interés social, pero los verdaderos amigos jamás te dejarán de lado en reuniones o eventos donde haya más gente. Especialmente si sabe que eres una persona introvertida.



Se alegran de tus éxitos



A tus 25 tendrás que agradecer a esos amigos que se alegran igual o incluso más que ti de tus triunfos. Es una edad muy decisiva para momentos exitosos, en la que los celos atacarían a cualquier amigo falso o interesado.



Nunca dan por sentada la amistad



La amistad es un ida y vuelta y necesita ser alimentada de manera constante. Ya sea a través de llamadas, visitas, mensajes, los verdaderos amigos son los que están presentes a pesar de estar ausentes físicamente. Y cuando saben que los necesitamos, dejan absolutamente todo con tal de acompañarnos.



En las buenas y en las malas



Por más cliché que suene esa frase, es la definición perfecta sobre una amistad: aquellos que están solo en los momentos divertidos no merecen seguir formando parte de tu vida a los 25 años. Quédate con los que siempre estarán, con los que estarán contigo no importa cuál sea el panorama.



Si todavía no tienes 25 pero hay muchas amistades que te cuestionas, será más conveniente que te deshagas de ellas cuanto antes y no esperes a que esas personas cambien, porque en la mayoría de los casos no lo hacen.



Cuando tengas esta edad te darás cuenta que la calidad es mucho más importante que la cantidad cuando de amigos se trata.



FUENTE: http://www.vix.com/es/relaciones/178855/6-cosas-que-debes-valorar-de-la-amistad-despues-de-los-25