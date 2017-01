Las excentricidades de los dueños de mascotas en Japón

(Tomada de la Red)

En algunas ocasiones, ya les hablamos sobre las excentricidades de los dueños con sus mascotas. Por ejemplo, los perros de maharaja o los de los famosos. Hay ropa y joyas que son más caras para los animales que a las personas. Aquellos que aman a sus mascotas, y que tienen mucho dinero, no se lo piensan dos veces para llenar de lujo de sus amados animales domésticos.



Hoy, vamos a hablar sobre las excentricidades de los dueños con sus mascotas en Japón. Más que de lujo, los animales de compañía en el país nipón están llenos de glamour.



Japón y su relación con los animales domésticos



El Japón es un país poblado, que cuenta con más de 126 millones de habitantes. Tiene 21,5 millones de animales de compañía. Es una cifra tan grande que, para que te hagas una idea, supera el número de niños y niñas con menos de 15 años, que alcanza el número de 16,9 millones.



El negocio de las mascotas, es decir, veterinaria, belleza, moda, accesorios y afines, movió 138 mil millones de yenes (alrededor de 1,7 millones de dólares) en el año 2016.



Los perros, como también ocurre en muchas partes del mundo, son el tipo de animal doméstico más elegido. Ellos son los causantes de las ganancias de estas empresas de la rama en 89 millones de dólares, en comparación con los gatos, con 24 mil millones. Una cifra enorme!



Los animales de compañía, un negocio a ser aprovechado



Como era de esperar, grandes diseñadores como Dior y Gucci, no podían dejar pasar la oportunidad. Ellos también quieren formar parte de un negocio inédito para ellos en este mundo de las mascotas. Por eso, entre otros, estos diseñadores ya tienen en sus colecciones de collares, bolsos, collares y otros complementos de lujo para mascotas.



Los japoneses quieren que sus mascotas anden llenos de glamour. Por ello, no es difícil verlos vestidos en trajes de lujo o usando peinados escandalosos, calzando medias para proteger sus piernas e, incluso, podemos verlos con frecuencia siendo transportados en carros de bebé.



Ciudades como Tokio, por ejemplo, prefieren los pequeños animales domésticos, como los chihuahuas. Estas razas se adaptan perfectamente a las minúsculas casas japonesas. También son más adaptables a la vida solitaria que muchos habitantes de la ciudad tienen.



A la vista de las cifras anteriores, está claro que los nipones prefieren tener un animal doméstico a un hijo. De hecho, no es un secreto que ellos los tratan como si fueran de la familia, humanizando en grado máximo.



Por ejemplo, una sesión de baño y corte de pelo puede llegar a los 12 mil yenes, 150 dólares, sólo para bañar y tosar el perro. Pero, más que un capricho, para los nipones, es una necesidad.



Lujos y excentricidades para los animales domésticos



Pañales ecológicos, alimentos orgánicos, sesiones de spa con masajes aromáticos o bañeras de hidromasaje. Todo esto es parte del día a día de los animales en este país.



Por ejemplo, en el Green Dog, un lujoso centro comercial de Tokio, cualquiera de estos tratamientos cuesta alrededor de 50 dólares. Y también hay la opción de unirlos a los servicios clínicos o de entrenamiento. También, los animales pueden alojarse allí por el módico precio de 100 a 176 dólares, dependiendo del tipo de “habitación”.



Los seguros son un servicio imprescindible en este mundo lleno de lujo y excentricidad. Hay empresas que se han convertido en ricos sólo asegurando animales de compañía en este país. Los japoneses los aman y no regresan en su empeño de hacer que ellos vivan más y más, dándoles una calidad de vida excepcional y en busca de avances en la medicina veterinaria.



Aunque siempre hemos dicho que encontrar el equilibrio es esencial, por lo menos estamos seguros de que en el Japón de que disfrutan tanto los animales domésticos que no hay abandono de animales. A pesar de toda la ostentación y las excentricidades en el trato que les dan, mejor eso que lo que vemos en muchos países con respecto al abandono.



Ahora ya sabes, si alguna vez usted vaya a Japón, no deja atrás su mascota, allí será muy, muy agradable.



Fuente:http://pysnnoticias.com/las-excentricidades-de-los-duenos-de-mascotas-en-japon/