Cosas que debes saber sobre la psoriasis y cómo remediarla

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La psoriasis es una enfermedad de la piel que causa inflamación, enrojecimiento, descamación, picor y, en ocasiones, dolor.



Esta patología no es contagiosa y aparece generalmente en los codos, manos, rodillas, cuero cabelludo, entre otras partes del cuerpo.



Se genera en el sistema inmunológico, específicamente en los linfocitos T, ya que estas células se activan de manera indebida originando diferentes respuestas celulares como la dilatación y proliferación de los vasos sanguíneos.



Esta enfermedad genética también se puede desarrollar por varios factores como: herencia, infecciones crónicas, obesidad, exceso del consumo de alcohol, estrés, enfermedades, alteraciones hormonales y traumatismos.



Por el momento no existe ningún tipo de tratamiento para la psoriasis, pero algunos remedios caseros pueden aliviar los dolores y reparar la piel.



Áloe vera



Este gel contiene propiedades antiinflamatorias lo que es esencial para tratar la psoriasis, también tiene químicos como antraquinona y acemannan que son como antibacteriales que eliminan las manchas secas en la piel. Solo debes aplicar un poco de áloe vera sobre la zona afectada tres veces al día.



Aceite de aguacate



Las personas que tienen psoriasis deben mantener su piel hidratada, por eso el aceite de aguacate es perfecto para ello.



Bicarbonato de sodio



Si presentas mucha picazón puedes aliviarla al colocarte parches de bicarbonato de sodio sobre la piel. Para hacerlos debes mezclar una taza y media de bicarbonato en tres galones de agua, humedece un paño limpio y coloca sobre la zona afectada.



Vinagre de sidra de manzana



Este vinagre es perfecto para las personas que sufren de psoriasis en el cuero cabelludo, ya que alivia la picazón y cura la piel. Se tiene que mezclar un cuarto de taza de vinagre de manzana con tres cuarto de taza de agua tibia, aplica sobre el cabello seco, deja actuar 1 hora y luego enjuaga con normalidad.



Vitamina D



Estudios aseguran que la vitamina D puede aliviar los síntomas de la psoriasis, la forma más sencilla de conseguir es tomar el sol. Sin embargo, no se debe estar varias horas porque puede empeorar la patología.



Hojas de col



Estas ayudan a reducir la inflamación y la irritación en la piel, esto se debe a que sus hojas contienen grandes cantidades de azufre. Se tiene que usar como un cataplasma caliente sobre la zona afectada.



Calabaza amarga



No es solo beneficiosa para la salud, sino que alivia los síntomas de la psoriasis. Para ello se tiene que hacer un jugo con la calabaza y tomar una taza con una cucharada de limón todos los días. Es recomendable ingerirlo con el estómago vacío.



Aceite del árbol del té



Contiene propiedades antisépticas lo que es perfecto para aliviar los síntomas de psoriasis. Este remedio casero es para las personas que tienen esta patología en el cuero cabelludo, solo se debe agregar un poco de este aceite dentro del champú y usarlo con normalidad.



Cúrcuma



Tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes y es uno de los mejores remedios naturales para la psoriasis. La cúrcuma se vende en forma de píldoras o suplementos concentrados, es importante tomar entre 1.5 a 3.0 gm diarios.



Aceite de pescado



Puedes ingerir pastillas de este suplemento, ya que reduce la inflamación de la piel. La dosis recomendada es de 3 gramos diarios.



Infusión de regaliz



Esta bebida es ideal para desinflamar la piel, además sirve como un analgésico. Solo se debe preparar esta infusión e introducir la zona afectada por 30 minutos.