Combate la sinusitis con remedios caseros

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Hoy hablaremos de una enfermedad que se ha vuelto muy popular y que tiende a confundirse con un resfriado común. Se trata de la sinusitis. ¿Padeces de este mal? Tranquila, te compartimos ciertos remedios que puedes preparar en casa y alimentos que también te beneficiarán, para que puedas aliviar esta inflamación y evitar que empeore.



La sinusitis, básicamente, se trata de una inflamación de la membrana que recubre las cavidades óseas que se comunican con la nariz.



Entre algunos de sus síntomas tenemos: nariz tapada, dolor en la nariz y en la cara, incluyendo dolor en los dientes y en las muelas de la mandíbula superior. Si padeces esta enfermedad, ¡no te preocupes! Hoy te compartimos los siguientes remedios para que puedas aliviar sus molestias.



1. Uno de los remedios más sencillos y eficaces es el de inhalar el vapor de agua con sal por cinco minutos cada hora. ¡Inténtalo!



2. Agrega a tu dieta el ajo, este es muy bueno para este tipo de mal.



3. Ingiere zanahorias. Comer zanahoria cruda o en jugo, además de ser sabrosa, por su contenido en caroteno, fortalece las mucosas y aumenta las defensas.



4. Una mezcla que te funcionará a la perfección es poner a cocer un trozo de jengibre y una hoja de eucalipto en una olla con dos tazas de agua y deja hervir durante unos cinco minutos. Transcurrido este tiempo, retira del fuego, cuela y añade el jugo de un limón y dos cucharadas de miel. Toma esta preparación de inmediato.



5. Procura incluir en tu dieta rábanos, estos puedes comerlos en ensaladas o en jugos.



6. Limpia tu nariz con una preparación con sal marina. Deberás poner en un vaso de agua caliente, una cucharada de sal marina. Ésta se diluye en un cazo con agua caliente, luego cuando se enfría, aplícala con un cuentagotas dos o tres gotas por la nariz aspirando con fuerza.



Además de estos remedios, puedes tomar ciertas precauciones, por ejemplo evitar los perfumes muy fuertes u olor a cigarrillo, pues puede complicar la sinusitis.



Asimismo, debes tomar suficientes líquidos con el fin de ayudar a que la mucosidad fluya de forma más fácil. Si a pesar de todos los esfuerzos y remedios caseros, la molestia no cesa, no dudes en acudir a tu médico para que cheque tu problema, pues puede llegar a complicarse si no se trata a tiempo.