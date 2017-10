Las 6 mascotas ideales para compartir en un departamento

(Tomada de la Red)

Tener una mascota no es una tarea sencilla, sobre todo tomando en cuenta que son los “humanos” quienes deben adaptarse a los animales. Aunque, cualquier sacrificio es ampliamente recompensado por estos “hermanos”, “hijos” o “amigos” peludos.Y es que no se requiere ser animalista para querer disfrutar una compañía tan agradable como la de nuestras mascotas. Aunque, todo va a depender del lugar en el que vivamos, en especial en el caso de los departamentos, debido a que no todas las mascotas pueden vivir en lugares estrechos la mayor parte del tiempo.Esto sucede por ejemplo con uno de los animales de compañía más populares, como lo son los perros. De ellos, existen razas totalmente recomendadas para vivir en un edificio, lo que no implica que otros tipos de perro de tamaño pequeño puedan adaptarse.Entre los más sugeridos se cuentan los caniche, bulldog francés, schnauzer, maltés y el pug. Y es que por ejemplo este último, se adapta fácilmente a espacios reducidos y además requiere de poco ejercicio, aunque por otro lado, suelen comer mucho, por lo que se debe tener cuidado con su peso.Asimismo, existen otras razas que son “engañosas”, como los Jack Rusell, que se hicieron famosos gracias a la película “La Máscara”. Pero en realidad son poco recomendables debido a su hiperactividad.Sea cual sea la raza, los veterinarios recomiendan por lo general sacarlos a pasear unas 2 a 3 veces al día, para evitar que aumenten su peso y que tengan un mal comportamiento. Así también, se debe tener especial cuidado con su higiene.Es importante señalar que en general, cualquier tipo de mascota requiere de cuidados mínimos, que van desde las visitas regulares a un veterinario y estar alertas ante cambios en su conducta.Hay que cuidar de mantenerlos en forma con ejercicio físico y mental. Esto último, enseñándole trucos y premiando sus esfuerzos, según destaca la Veterinaria del Bosque.Por otro lado, es necesario mantenerles un “baño” en algún área verde o habilitar uno en el departamento, que se debe mantener limpio para evitar cualquier riesgo de enfermedad, tanto para el animal, como para el “humano”.Lo más importante, eso sí, es asumir la responsabilidad en su cuidado, de esta forma si la mascota necesita correr, hay que hacerse el ánimo para sacarla a pasear con regularidad. Lo mismo respecto a la higiene, donde es prácticamente una obligación bañar y cepillar permanentemente a nuestros “amiguitos”.Aunque, indudablemente, lo más importante es darles compañía y mucho cariño. Pero para evitar pasar malos ratos, te recomendamos algunas de las mascotas ideales para compartir un departamento.1.- PerroIdealmente se aconseja tener razas de menor tamaño por un tema de espacio por un tema de comodidad para todos. Aún así necesitan paseos para “botar energía”, y visitas regulares a un veterinario.Una de las mayores dificultades, en tanto, tiene que ver con las pulgas y pelos que eventualmente podría ir botando por alfombras y cubrecamas.2.- GatoSi bien son independientes y fáciles de cuidar, necesitan educación, porque un gato malcriado puede generar muchos inconvenientes.El mayor cuidado es evitar que sufra estrés, y por lo mismo se debe tener atención con algunas señales, como orinar fuera de su caja, cambios en el apetito, esconderse y mostrarse agresivo. De presentar estos síntomas, hay que consultar un veterinario.3.- HámsterSon quizá uno de los pocos roedores con tantos admiradores, y que pese a su naturaleza asustadiza, terminan siendo muy dóciles y juguetones.Necesitan una jaula y accesorios para jugar, como una rueda y mucho aserrín para dormir durante la mayor parte del día, aunque por la noche son muy activos. Esto mismo obliga a una higiene constante por el olor que generan. El mayor problema, es que no viven mucho tiempo y su expectativa no supera los tres años.4.- AvesExiste un rango tan amplio, que sería una injusticia apuntar a unos pocos. Aunque, los más populares siguen siendo los loros, los canarios y los pericos o conocidos como “catas”.Lo mejor es que requieren de cuidados simples, pero por otro lado podrían ser molestos para los vecinos si no se les educa en sus horarios.5.- PezMantener un pez no es cosa de instalar una pecera con agua, sino que también se debe pensar en comida especial, filtros y un acuario del tamaño adecuado para que pueda moverse sin problemas, con mayor razón cuando deben compartir su espacio con otras especies.La mayor ventaja es que su cuidado no implica tener que sacarlo del departamento.6.- TortugasExisten dos tipos de tortuga recomendadas: la terrestre y acuática. Son tranquilas y pacíficas, y sólo necesitan de un acuario adaptado a sus necesidades.Sólo hay que tener mucho cuidado al momento de elegir la especie, por el tamaño que podrían alcanzar. De ser posible, se recomienda la terrestre, debido a que una acuática requerirá mayores cuidados al necesitar un acuario.