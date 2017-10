Cosas sorprendentes que causan cáncer de piel

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Utilizar protector solar, no abusar de los rayos UVA, ver si los lunares cambian de tamaño, son las prevenciones más conocidos para evitar el cáncer de piel



Sin embargo, existen otros hábitos y factores que favorecen el desarrollo de cáncer de piel, a continuación te las presentamos:



Viagra



Una investigación publicada en The Journal of American Medicine Internal Medicine reveló que los sildenafil tienen un 92% de riesgo de desarrollar melanoma. No obstante, los científicos explican que el sildenafil causa cáncer de piel sino que solo incrementa la posibilidad.



Color de piel



La creencia que las personas de piel clara tienen más posibilidades de desarrollar cáncer de piel es falsa. La piel oscura tiene mucha más melanina lo que aporta mayor protección contra los rayos UVA, sin embargo, no es suficiente. Todo individuo debe utilizar protector solar SPF 30 o uno superior.



El país donde vives



Los rayos solares varían dependiendo de su ubicación, por ejemplo aquellos que están cerca del ecuador tienen mucho más sol que los demás. “La luz ultravioleta es más fuerte a medida que aumenta la altitud, debido a que la atmósfera es más delgada en las zonas altas no puede filtrar los rayos UV tan eficazmente como lo hace al nivel del mar”, explicó Daniela Kroshinsky, portavoz de la Academia Americana de Dermatología .





Virus del Papiloma Humano



Existen más de 150 cepas de VPH que generan verrugas genitales y hasta cáncer de cuello uterino, pero hay otro tipo de VPH que se propaga sin mantener contacto sexual que causan verrugas en los brazos, pecho, manos y pies. De acuerdo a un estudio dirigido por Margaret Karagas de la Comunitaria Escuela Geisel de Medicina de la Universidad de Dartmouth, descubrió que esta infección en la piel aumenta los riesgos de desarrollar cánceres de la piel como carcinomas basales y de células escamosas.



Cicatrices y quemaduras



Aquellas cicatrices y úlceras que no se curan aumentan las posibilidades de desarrollar cáncer de piel. “Pueden desarrollar carcinoma de células escamosas debido a la inflamación crónica cambiar las células en células malignas”, el doctor Kroshinsky, quien también es director de Dermatología Pediátrica de Hospitalización y Dermatología, Hospital General de Massachusetts.



Hombres mayores de 50 años



La Academia Americana de Dermatología realizó un análisis el cual determinó que aquellos hombres que tienen más de 50 años tienen más probabilidades de desarrollar cáncer de piel. Según los expertos, esto se puede deber a que pasan más tiempo en el sol sin usar franelas en comparación con las mujeres.