Zombie frappuccino, la bebida de este Halloween

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Hace unas semanas, corría el rumor de que la nueva bebida de Starbucks, inspirada en Halloween, sería súper tenebrosa. Y después de los unicornios y las sirenas, no esperábamos nada menos mágico.



Llega el Zombie Frappuccino del inframundo… y les tengo todos los deliciosos detalles. No te preocupes, la bebida no contiene cerebros humanos, sino que cuenta con una variedad de sabores que seguro te encantará.



Desafortunadamente tienes desde hoy y hasta el 31 de Octubre (o hasta agotar existencias) para disfrutar de uno de estos Zombie Frappuccinos, pues según Starbucks, la edición será limitada y podría desaparecer del menú mucho antes de lo que esperas.



Los ingeniosos desarrolladores detrás de esta bebida transformaron creativamente la crema batida rosa para hacer un cerebro. El dulce remolino que corona la bebida juega el papel del platillo favorito de los zombies gracias a un toque de moka rosada.



El tono verde espeluznante destaca con sabores a manzana agria y caramelo. Básicamente, cada sorbo es la esencia del postre típico de esta época: manzanas bañadas en caramelo. ¡Yummy!



Personalmente creo que la bebida tiene más que ver con Frankenstein… pero vaya, ¿Qué podemos perder con probar uno?