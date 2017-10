Cómo saber si un lunar es peligroso

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La forma que presenta, el color y las dolencias solo algunas de las características para evaluar las posibles anomalías de un lunar



De forma natural la piel desarrolla ciertos crecimientos y manchas que se producen específicamente por las células de pigmento llamadas: melanocitos.



Estos pequeños bultitos suelen acompañarnos por el resto de la vida. Sin embargo, muchas veces no se le presta atención a ciertos aspectos como su forma, crecimiento, y en ocasiones el cuerpo puede estar dando señales para estar ¡Alerta!



Un punto importante para saber si un lunar es peligroso o no es su asimetría, es decir, que no tiene formas definidas y presenta bordes irregulares. Muchas veces esto indica que puede haber un posible melanoma, y por eso es recomendable realizar un chequeo médico a tiempo.



Otro aspecto importante es el momento de aparición. Los lunares sorpresa deben ser revisados lo antes posible, y más si su crecimiento es notario con el tiempo. Sumado a esto, el color también representa un punto a identificar. Si un lunar tiene tonos homogéneos hay posibilidades que no sea cancerigeno, en cambio cuando existen varios tonos es importante tratar el caso.



Junto a esto, otros aspectos a tomar en consideración son las inflamaciones, la picadura, el sangrado o la presencia de dolencias en la zona. ¡Ojo con esto!