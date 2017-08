¿Sabías que hay alimentos que envenenan a nuestras mascotas?

TIJUANA, Baja California(GH)

Alimentos que son seguros para nosotros, los seres humanos, no necesariamente son buenos para nuestras mascotas. Incluso alguno de estos pueden causarles graves daños: el ajo, el aguacate, las uvas, las nueces y el xilitol (un edulcorante popular sin azúcar).El Centro de Emergencia y Especialidad Veterinaria de Chicago, recibe cada semana a mascotas envenenadas por ingesta. El Dr. Jerry Klein, veterinario supervisor del centro, dice que muchas mascotas requieren hospitalización por haber comido algo que ellos mismos no desean.“Pocos perros desean café, pero les dan de comer son espresso cubiertos de chocolate; eso tiene de una a dos porciones de chocolate oscuro y cafeína”, explica Klein.Según Klein, que ha trabajado en medicina de emergencia veterinaria por más de 33 años, muchos dueños de mascotas no tienen idea de cuánto daño pueden causar ciertos alimentos de las personas, o de cuánta supervisión requieren algunas mascotas para mantenerlas alejadas de sustancias peligrosas.“Los perros son famosos por husmear la basura”, asegura Klein.Los gatos son historia aparte. Muchas de las cosas que enferman al perro, quizá a un gato también lo afecten, pero a diferencia de un perro, es poco probable que los felinos destrocen un caramelo de halloween. Pero sí les gusta comer plantas de la casa y un lirio puede causarle un daño serio.Si un gato ingiere cualquier parte de un pétalo de lirio, estambre u hoja, comenzará a desarrollar partículas cristalinas en los riñones, lo que rápidamente puede llevarlo a insuficiencia renal. Si no es atendido rápidamente, Lily munching puede estar en peligro.“Si tienes un gato que ha ingerido parte de un lirio, y no se lo atiende correctamente, llegará un momento en el que ya no será capaz de producir orina, el pronóstico es grave”, aseveró Klein.Igualmente, la insuficiencia renal puede desarrollarse cuando los perros comen uvas o pasas.El chocolate es un notorio no-no para la mascota, pero no es tan tóxico como las uvas o los lirios que con sólo probarlo causa un daño muy grave.“El chocolate depende mucho de la dosis”, dijo Klein. “Así que un Gran Danés al comer un beso de Hershey, por ejemplo, no debería requerir de ningún cuidado. Pero un perro pequeño que coma de una bolsa del chocolate semidulce, menta de Frango, u otros caramelos que estén alrededor durante las vacaciones, requerirá de hospitalización”.Otros venenos para mascotasEn un paseo o en tu casa, las mascotas pueden entrar en contacto con productos químicos en su entorno. Por ejemplo, dentro de tu garaje puede saborear de un tentador charco de anticongelante, un producto químico altamente tóxico con un sabor engañosamente dulce.Los rodenticidas (veneno para roedores) son otra preocupación ya que pueden inadvertidamente perjudicar a gatos y perros. Los propietarios de mascotas deben ser conscientes de dónde se encuentra el veneno y de qué tipo es.Los rodenticidas envenenan de diferentes maneras. Algunos están diseñados para causar sangrado interno. En otros, los animales desarrollan hinchazón cerebral y convulsiones.Según Klein, los animales que ingieren veneno que provoca hemorragia interna, son realmente más fáciles de curar porque se puede administrar un antídoto entre dos y cuatro días. Pero no hay ningún antídoto para el veneno que hinche el cerebro, y tu mascota puede tener una muerte dolorosa si no es detectado a tiempo.Qué hacer en caso de intoxicaciónTen un plan a mano en caso que tu mascota coma algo que no debe. Si ocurre un desastre, considera lo que tu mascota comió, cuánto y el tiempo que ha pasado desde la ingesta.Estos son algunos de los detalles que los dueños de mascotas deben tener en mente cuando llaman a Animal Poison Control, el primer paso para enfrentarse a un evento de intoxicación en mascotas. El servicio, dirigido por la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad a los Animales (ASPCA), ofrece consultas telefónicas de toxicología a los propietarios de mascotas.“Tiene un cargo de 40 dolores, que en realidad vale la pena”, dijo Klein.El siguiente paso para el tratamiento de una intoxicación de mascotas es la descontaminación. Esto implica el vómito inducido para sacar la sustancia tóxica del cuerpo de la mascota.Para minimizar el daño, debes actuar rápidamente. Por ejemplo, si un perro consume ibuprofeno o comprimidos de Aleve, que se descomponen muy rápidamente, la medicación puede ser completamente absorbida según el tiempo que demore el veterinario en atender a tu mascota.Asegúrate de tener a mano peróxido de hidrógeno y un gotero, para hacerle un procedimiento de descontaminación en casa. Animal Poison Control te guiará a través del proceso. Después, haz una cita con el veterinario para recibir una atención adicional si es necesario.Las listas de venenos para mascotas y consejos de seguridad, están disponibles en el sitio web de Animal Poison Control en ASPCA.org.