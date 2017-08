Consejos para que tu maquillaje dure mucho tiempo

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Ahora en día puedes encontrar fácilmente productos de maquillaje de larga duración, pero ¿sabías que no son completamente necesarios? A menos que quieras un lipstick de 24 horas, estos #tips pueden facilitar tu rutina de belleza ¡en instantes!1.-Antes de empezar tu rutina de maquillaje, lo primero que tienes que hacer es tener tu cara perfectamente lavada, para eliminar, la suciedad y grasa acumulada.2.- Hidrata perfectamente tu piel, utiliza una crema hidratante que ayude a controlar el brillo de la piel, esto hará que tu maquillaje pueda distribuirse con mayor facilidad y evitará que tu piel absorba producto innecesario.3.- Apuesta por el primer: es un producto fundamental si quieres que tu base dure todo el día. Tienes que usar un primer que se adecue a tu tipo de piel (grasa, normal o mixta) de preferencia en crema, se distribuye mejor y prepara tu piel para que coloques tu base de maquillaje, rellena tus poros y le da la un toque de luminosidad a tu rostro.4.- Aplica una base de cobertura media o alta según tu preferencia con una esponja o una brocha y distribuye perfectamente a lo largo de tu rostro.5.-Este paso dependerá de tu estilo y preferencias. Puedes aplicar tu corrector favorito después de tu base y hacer las correcciones que habitualmente haces o bien si quieres un look más natural, hacerlas antes de aplicar tu base.6.- Termina aplicando un polvo traslúcido para sellar todo tu maquillaje y puedes aplicar un sellador en spray para que humedezca un poco tu maquillaje y todo lo que aplicaste quede como un sola mezcla y no se vea acartonado.Por: GDA/El Universal/MéxicoFUENTE: http://hn.emedemujer.com/belleza/pasos-maquillaje-dure-dia/