Las bacterias marinas más peligrosas

Tendemos a pensar que los tiburones son los peores animales del océano y si bien no querríamos encontraron con ellos, tenemos 75 veces más probabilidades de morir por un rayo que por un tiburón.Además estas criaturas no son lo más tenebroso que encontrarás en el agua, hay muchos animales marinos e incluso bacterias que pasan desapercibidas que son más peligrosas para los humanos y son muy poco conocidas…La bacteria Shigella que incluye a cuatro tipos diferentes causa miles de casos de diarrea al año. Además de síntomas como fiebre, dolor abdominal y ganas de ir al baño.Los síntomas comienzan un par de días luego de tragar agua contaminado en un lago o playas aunque también puede ser de las playas.Las cepas de Shigella resistentes a los antibióticos son capaces de generar mayor malestar y problemas en el organismo que cualquier animal.2. PseudomonasLas pseudomonas son bacterias en forma de varilla que se entierran en los folículos pilosos y que son comunes en el agua caliente.Las infecciones de esta bacteria generan sarpullidos y pueden afectar el conducto auditivo generando molestias y picazón.Las infecciones pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo y los síntomas dependen de qué parte del cuerpo está infectada. La infección por pseudomonas puede llegar a ser fatal en personas que ya están muy enfermas.3. LegionellaLa legionella infecta las vías respiratorias y no el intestino. Las tinas o bañaderas calientes con aire húmedo y caliente, suelen ser un lugar común para infectarse.La infección por esta bacteria conduce a dos enfermedades, la enfermedad de los legionarios que es una forma de neumonía que afecta a los fumadores o personas con pulmones débiles o sistemas inmunes frágiles. Y la fiebre del Pontiac que genera dolores musculares y fiebre que desaparecen sin tratamiento4. CryptosporidiumLos brotes del parásito conocido como Crypto se han duplicado en los últimos años. Esta bacteria se propaga a través de las heces de animales infectados incluidos los seres humanos.A pesar de que solo se necesitan 10 parásitos crypto para enfermar, una persona infectada arroja entre 10 a 100 millones en un solo movimiento intestinal.Esta infección es la más común en las piscinas y parques acuáticos debido a que la dura cubierta externa del parásito lo hace resistente al cloro.5. NorovirusEste virus se propaga a través de las heces y logra infectar e inflamar el estómago y los intestinos.18 virus microscópicos son suficientes para enfermarse generando diarrea y vómitos. Todavía no existe una vacuna para este virus aunque los científicos están trabajando en ello.6. CianobacteriaLas cianobacterias son unas bacterias de color verde azulado que prosperan durante el verano.Los fertilizantes promueven el crecimiento masivo de estas bacterias cubriendo lagos, playas y ríos.Estas bacterias pueden contener toxinas perjudiciales al contacto, irritando piel, ojos y garganta de los nadadores. Y en caso de tragar agua pueden ocasionar dolores de cabeza, vómitos y hasta daño en el hígado.Aún no hay tratamientos para las toxinas de las cianobacterias pero los médicos pueden tratar los síntomas.7. Naegleria fowleriEs un parásito conocido como la ameba come cerebro. Viven en aguas tibias e infectan a las personas al entrar el agua contaminada por la nariz.Luego la bacteria viaja hasta el cerebro y genera una respuesta inflamatoria mortal alrededor de cinco días después de su exposición. Los síntomas pueden ser fuertes dolores de cabeza, ataques, alucinaciones y hasta coma.Cerca del 97% de las personas infectadas mueren, y en Estados Unidos solo cuatro personas han logrado sobrevivir a esta infección en los últimos 50 años.Tendemos a pensar en los peligros que representan criaturas marinas como los tiburones o las orcas, pero lo cierto es que las bacterias pasan inadvertidas y tienen implicancias realmente preocupantes para nuestra salud, y hasta pueden ser mortales. ¿Las conocías?FUENTE: http://www.vix.com/es/mundo/186148/7-bacterias-marinas-muchisimo-mas-peligrosas-que-los-tiburones