Productos de belleza que no debes usar

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Ahora en día nos preocupa muchísimo lo que le metemos y ponemos a nuestro cuerpo. A raíz de la introducción de productos de belleza orgánicos, nos pusimos a pensar que tal vez los químicos que hay en nuestros tratamientos no sean tan saludables como parecen…Sulfatos¿No te encanta cómo tu cabello se espuma muchísimo cuando lo lavas? Agradécelo a los sulfatos, detergentes encontrados en shampoos, enjuagues y limpiadores para el rostro.El drama: Los especialistas culpan a los sulfatos por desvanecer el color del cabello. Y sí, los sulfatos eliminan la humedad y aceites naturales del cuero cabelludo, causando resequedad e irritación, pero no hacen más que eso.Lo que necesitas saber: En cuanto a color, el verdadero culpable es el agua, no los sulfatos. Mientras el pelo se inflama con humedad, las moléculas de tinte puede escaparse a través de la cutícula. Si tu cuero cabelludo es sensible, procede con cuidado, pues los sulfatos resecan.TalcoCon talco me refiero a un mineral que ayuda a que el maquillaje, polvos y desodorantes absorban aceites y sudor.El drama: Hay clientes que reportan una relación entre el talco y el cáncer de ovario.Lo que debes saber: De acuerdo a la Sociedad Americana de Cáncer, la relación entre el talco y el cáncer, no es clara. Se cree que puede ser cancerígeno si se aplica alrededor de los genitales, pero no hay estudios que lo validen.FtalatosEstos químicos se usaban para muchísimas cosas, como sprays para cabello y esmaltes de uñas. Ahora, gracias a diferentes grupos de salud, se usa comúnmente en cosméticos y solventes de fragancias.El drama: Los ftalatos se absorben a través de la piel y pueden provocar riesgos reproductivos, incluyendo infertilidad.Lo que debes saber: Hay reportes que demuestran efectos tóxicos en animales expuestos a ftalatos, y la información recavada en humanos sugiere riesgos de salud. La FDA mantiene que la relación entre ftalatos y la salud humana no es clara, y en Estados Unidos se ha prohibido su uso en muchísimos cosméticos.ParabenosEstos preservativos eran usados para prevenir el crecimiento de bacterias en casi todo, desde mascarillas, hasta maquillaje.El drama: Hay estudios que demuestran que los parabenos actúan como estrógeno en el cuerpo; y un incremento de estrógeno puede provocar cáncer de mama.Lo que debes saber: Los parabenos se han encontrado en el tejido cancerígeno de mamas y se ha demostrado que estimulan la proliferación de células de cáncer de mama. Sin embargo, también se encuentran en la orina de la mayoría de las personas, y la FDA no tiene suficiente evidencia para confirmar que los parabenos tienen un efecto en la salud humana.FUENTE: http://mx.emedemujer.com/salud-belleza/ingredientes-belleza-debes-evitar/