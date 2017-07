¿Puedes controlar tus hormonas?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Seguro has leído o escuchado por ahí que regular tus hormonas reproductivas podría ser la clave para aliviar muchos de tus problemas de salud. Pero, ¿a qué se refieren con eso?Bueno, la mayoría del tiempo, tu cuerpo hace un buen trabajo manteniendo unos buenos niveles hormonales. Pero hay factores de estilo de vida y condiciones médicas que, de repente, podrían arruinar todo lo que has hecho.Y cuando las hormonas, como el estrógeno (la cual provoca la ovulación) y progesterona (la que mantiene el embarazo) se sacan de onda… tú también lo harás.Por fortuna, existen ciertas formas para controlar las hormonas y, tomar el control de tu cuerpo de forma natural. Sin embargo, lo primero es identificar los factores de estilo de vida que podrían ser los culpables.Una mala resiliencia o manejo del estrés puede interrumpir o afectar tus hormonas reproductivas. Los niveles bajos de estrógeno pueden provocar periodos menstruales más ligeros, pero el estógeno es necesario para construir masa ósea en tus 20s y 30s.Vivir con estrés a largo plazo puede provocar niveles bajos de progesterona, lo cual dificulta el embarazo o tu fertilidad.Una mala dieta y falta de ejercicio puede agotar los recursos de tu cuerpo y los niveles de estrógeno, los cuales juegan un rol importante en la ovulación. Tu cuerpo necesita cierta cantidad de nutrientes para realizar las funciones de tu cuerpo, incluyendo la producción de hormonas sexuales.Si tienes sobrepeso, podrías experimentar irregularidades en tu ciclo y cambios en tu menstruación. Las mujeres obesas no ovulan regularmente porque el tejido graso mismo contribuye a un exceso en los niveles de estrógeno, el cual crea una acumulación excesiva en el revestimiento del útero.Entonces, ¿cómo puedo controlar mis hormonas?A menos que tu doctor sospeche sobre un problema médico, no hay razón parahacerte pruebas médicas. En lugar de eso, pon atención a lo que considerabas normal, y a los cambios que se han ido presentando. Por ejemplo, si empiezan a saltarse tus ciclos o dejas de tenerlos en 3 o 4 meses, consúltalo con un doctor para descartar causas médicas como Síndrome del Ovario Poliquístico o hasta menopausia. Hacer cambios de estilo de vida pueden ayudar (y podrían ser la respuesta), pero jamás será recomendable autodiagnosticarse.Si tu estilo de vida parece ser el culpable, empieza a hacer un ejercicio que te gusta, pues las hormonas automáticamente empezarán a regularse.El yoga y la meditación también ayudan, así como dormir bien, tomar terapia, relajarse y comer bien.FUENTE: http://mx.emedemujer.com/salud-belleza/puedo-controlar-mis-hormonas/