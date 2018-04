El juguete para que su gato se divierta solo en casa

(Tomada de la Red)

La ciencia también es para las mascotas. Pese a que los adelantos tecnológicos están enfocados en hacer más fácil y, hay qué decir, más divertida la vida de los humanos, esos seres que hacen parte de los hogares y se convierten en una buena compañía para las personas, también merecen gozar con estos adelantos. Así lo pensaron investigadores de la Universidad Tecnológica de Valencia, en España, que se encuentran desarrollando robots que le permitan a los animales jugar mientra sus dueños no están en casa.



Patricia Pons, ingeniera informática y magíster en Ingeniería del Software, es una de las científicas que hace parte de un proyecto para desarrollar Sphero, un dispositivo que parece una pelotita, pero que puede ser manipulada por los gatos, por ahora, para que no se aburran durante las horas que su humano no está presente.



“Poco a poco hemos ido tomado más consciencia de que los animales son seres vivos con sus necesidades, sus sentimientos y emociones, como los humanos. Hoy no paramos de crear avances tecnológicos para nosotros y muchos animales se ven expuestos a dispositivos tecnológicos que no entienden y no saben para qué sirven”, explica Pons en una charla TEDX en la que contó el propósito del centro de investigación Animal Computer Interaction.



“Los dispositivos han sido pensados para las personas, pero ¿qué pasaría si la tecnología estuviese pensada y adaptada para las mascotas?”, se interroga.



Bajo esta inquietud surgió la idea de crear un juguete que incluye los avances de Kinect, el controlador de Microsoft para la consola de viodeojuegos Xbox 360 que reconoce los movimientos del cuerpo humano, pero adaptado para reconocer la fisionomía de los gatos.



“Este juego tienen como propósito mejorar el bienestar emocional, mental y físico del animal. Podemos ayudar a muchísimas mascotas que se quedan solas en casa, mientras los dueños trabajan […]. Podemos tener un robot pequeñito, como la pelotita, que detecte cuándo el animal está aburrido y quiera jugar y se ponga en movimiento”, señaló la investigadora.



El juguete para que su gato se divierta solo en casa

25 de abril del 2018





La idea es que el juguete actúe como una presa, para despertar el instinto de caza en el gato. “Estamos integrando toda la información que tenemos para crear un juego realmente divertido y adecuado para el animal”, dijo Pons.



El juguete aún está en desarrollo, pero ya hay una versión disponible que está en estudio con algunos niños del Hospital La Fe de Valencia, quienes controlan el robot mediante una aplicación móvil.



Fuente:https://www.kienyke.com/tendencias/maskotas/el-juguete-para-que-su-gato-juegue-solo-en-casa