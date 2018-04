Richard Ford declara que en EU no hay vida intelectual

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El estadounidense Richard Ford es uno de escritores internacionales que asistirán a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.



Invitado por la embajada de su país, Richard Ford, premio Pulitzer y PEN/Faulkner por la novela "El Día de la Independencia" y premio Princesa de Asturias de las Letras 2016, está de visita en Buenos Aires para brindar una conferencia en la Sala Julio Cortázar, a las 19:30 horas y firmar ejemplares en el stand de Anagrama (el sello que publica su obra en español).



Además, se presentará el domingo con la escritora Mariana Enríquez en el auditorio del Malba a la hora del té.



En el marco de esta celebración literaria, el diario "La Nación" entrevistó al novelista quien confesó que será la primera vez que visitará el país porteño.



En la entrevista, Ford comentó sobre la importancia de la geografía en sus historias, pues el territorio condiciona sus vidas "La geografía se expresa en el lenguaje y me interesan las palabras que expresan la geografía. Para mí, tiene que ver con escribir oraciones, no con mirar imágenes".



También habló que su vida es la literatura, "es un sustituto de la vida, tanto para el escritor como para los lectores. Pocas veces escribo sobre mi propia vida, porque lo principal es la imaginación y la creación".



En otra parte de la entrevista se le cuestiona sobre el gobierno del presidente Donald Trump y si este ha provocado un cambio en la vida de los estadounidenses, a lo que el escritor respondió que los personajes son interesantes cuando tienen la capacidad de hacer el bien; "Trump no tiene esa capacidad".



"Estoy tratando de ver cómo puedo incluir a Trump en una ficción sin arruinar mi libro, porque cuando uno menciona su nombre, el humor desaparece".



Añade, "es nuestro regalo al mundo. La Argentina nos dio a Juan Perón; Italia, a Benito Mussolini, Alemania, a Adolf Hitler. Nosotros a Trump. En Estados Unidos no hay vida intelectual".