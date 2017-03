Dile adiós a los antojos dulces

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Si te cuesta mucho trabajo aguantarte las ganas de comer un par de galletas, helado, bizcochitos o chocolatitos… no estás sola. Se recomienda que las mujeres no coman más de 6 cucharadas de azúcar extra al día para el cuidado de su corazón.



Y aunque sea tentador tener el hábito de comer postre después de comer, hay muchas razones por las que deberías evitarlos, principalmente por tu salud.



Tus hormonas aman el azúcar



Cuando tienes hambre, las hormonas de los intestinos piden a gritos energía y alimento. Estas hormonas envían señales al cerebro que controlan el hambre y los antojos. Y dado que el azúcar y la fructosa actúan como gasolina, se queman rápidamente para dar energía. Pero si comes mucha azúcar constantemente, tu cuerpo se acostumbra y poco a poco pedirá más y más.



Lo que tienes que hacer es preparar alimentos y botanas de lenta digestión, pero que sirvan como gasolina. Tu mejor opción es la proteína. Entonces tus hormonas enviarán la señal de satisfacción a tu cerebro para que no haya hambre, ni antojos.



Tu cerebro está programado para usar glucosa como gasolina



El cerebro usa glucosa como gasolina el 95% del tiempo. El otro 5% viene de glutamina, un aminoácido. Te darán antojos de algo dulce cuando los niveles de glucosa estén bajos… lo cual puede suceder dependiendo de la dieta que lleves.



Lo que tienes que hacer es “engañar” a tu cerebro al comer glutamina en lugar de azúcar. Para esto hay suplementos, y se recomienda aplicar el polvo de las píldoras debajo de la lengua para que llegue directamente a la sangre. Claro que como con cualquier suplemento, primero hay que consultarlo con un médico.



Usas el azúcar como apoyo emocional



No es tu imaginación; esa barra de chocolate en realidad te ayuda a olvidar tus problemas. Los dulces producen una respuesta hedónica en el hipotálamo que activa el sistema de premios de dopamina. Y el incremento de dopamina reduce el dolor emocional. Lo mismo pasa con el alcohol y las drogas… así que fácilmente puede convertirse en una adicción.



Lo que tienes que hacer es aprender a comer proactivamente, no con base en reacciones. Planea y organiza un horario para comer el próximo día o semana y atente a ese plan cueste lo que cueste.



Patrones de la infancia son difíciles de romper



Si sacabas buenas calificaciones, te regalaban dulces. Y si te portabas mal, no te daban postres. Estas asociaciones de premio y castigo desde la infancia pueden ser difíciles de romper… pero no imposibles.



Lo que tienes que hacer es reemplazar los dulces como alimento de premio. En lugar de comprarte un chocolate por haber terminado un libro, salte a correr. Hacer ejercicio también te hará súper feliz, y puede ser suficiente premio para tu salud y peso.