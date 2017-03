Siete alimentos para recuperar la energía

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La verdad es que no podemos tener energía todo el tiempo…

especialmente los lunes. Pero tampoco es que podamos ir por la vida sin energía y durmiéndonos a cada rato. Por fortuna, existen alimentos que, en lugar de darte el “mal del puerco,” podría darte el empujón que necesitas para terminar el día y todavía tener ganas de hacer ejercicio.



Chocolate amargo: El chocolate NO es malo, el chiste es que elijas aquel que tenga menos azúcar y más cacao. Y aunque no lo parezca, el azúcar no es la que te dará energía, sino la cacao que tiene una cafeína saludable.



Jengibre: Abre los senos nasales y mejora la circulación, así que automáticamente notarás un cambio. Además es antiinflamtaorio, lo cual es buenísimo para aquellos que no pudieron dormir bien. Puedes usar el jengibre para cocinar, pero lo mejor es que lo prepares en té.



Agua de coco: Antes que nada es importante hidratarte, pero el agua de coco es especialmente buena porque es rica en potasio, una buena gasolina.



Naranja o agua de limón: Los cítricos tienen un efecto fresco y envigorante. Si no te dan ganas de cortarte una naranja, puedes exprimir un limón en agua caliente y disfrutar de los beneficios.



Manzana y almendras: Una manzana con almendras siempre funciona. La manzana tiene azúcar, junto con un poco de fibra para tener energía. Por su parte, las almendras son una gran fuente de proteína y magnesio, un componente que ayuda al poder celular.



Apio y crema de almendras: El contraste de textura es agradable y el mismo movimiento de la mandíbula podrá despertarte. De hecho, se ha comprobado que dar mordiscos activa áreas del cerebro.



Huevo cocido y mora azul: Un simple huevo cocido y una taza de blueberrys pueden hacer la gran diferencia. Las moras tienen carbohidratos, una rica fuente de gasolina, así como 4 gramos de fibra para estabilizar la sangre. La proteína del huevo también alargará el efecto.