Lo que dice tu rostro de tu salud

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Seguramente has escuchado hablar de la medicina Ayurvédica, la cual es un antiguo sistema de medicina tradicional originado en la India.



Actualmente una de sus ramas se enfoca en las marcas en la cara, esto para diagnosticar algunas enfermedades, ya que según sus bases nuestro rostro es el reflejo de nuestra salud.



En este sentido la doctora Leslie Tabi, dermatóloga y portavoz de la Fundación Británica de la Piel asegura que: “Se puede decir mucho sobre el estilo de vida de una persona por su rostro, debido a las marcas en la cara originadas por su tipo de alimentación, lo que beben y cuánto fuman, entre otros factores”.



Según el tipo de piel, la forma del rostro y los hábitos de alimentación y de vida, pueden aparecer determinadas marcas en la cara, siendo los principales factores que dañan la piel el estrés, alcohol, café y el cigarro:



1.- Un rostro delgado y demacrado. Puede reflejar exceso de ejercicio y dietas, pues a decir de el director médico de la Clínica de Piel Harley Street, Aamer Khan, hacer ejercicio en exceso priva a la piel del rostro el oxígeno necesario.



2.- Tener un rostro redondo y caído. Se puede deber a la falta de ejercicio, estrés y el consumo de alcohol, ya que estos inciden en la producción de hormonas como el cortisol y a la glándula parótida, además de afectar la producción de colágeno. Esto provoca que la piel pierda elasticidad, inflamación por la retención de líquidos, flacidez y problemas de circulación.



3. Las arrugas. El sol es el principal detonador de arrugas gruesas y profundas en el rostro. De manera particular, la piel de la frente y alrededor de los ojos son más susceptibles a los daños por exposición al sol debido a que es más delgada la dermis en esas zonas; por ello, lo recomendable es usar siempre bloqueador solar.



4. Piel reseca. La falta de vitaminas, sobre todo del tipo A, es la responsable de la resequedad, a lo cual, si le suman obesidad, cansancio, caída de cabello, estreñimiento o ciclo irregular, en las mujeres, puede ser hipotiroidismo o diabetes.



5. Enrojecimiento de la piel. La cafeína y la falta de vitamina D son las responsables. La falta de exposición al sol reduce los niveles necesarios de vitamina D, importantes para la salud de la piel. Además, el enrojecimiento puede deberse a una alergia, o bien signo de rosácea, padecimiento hereditario, pero cuya condición es provocada o agravada por el alcohol, el café y la comida picante.



6. Ictericia o piel amarilla. Es señal de problemas hepáticos, como hepatitis o cirrosis, o síntoma de un alcoholismo desarrollado.



7. Rostro pálido. En muchos casos puede ser por falta de hierro o por insuficiencia en la producción de hemoglobina; además, puede ser señal de anemia crónica. Una de las mejores maneras para solucionar este síntoma es comer alimentos ricos en ese mineral y en vitamina C.



8. Ojeras. La falta de sueño y de hierro pueden ocasionar la aparición de ojeras debido a que ambos son fundamentales para la regeneración de los tejidos.