Adiós a las alergias

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Tener los ojos enrojecidos, tos, picazón en la nariz y garganta son síntomas normales de esta reacción inmunitaria del cuerpo



Ya pasaron los días fríos de Navidad y Año Nuevo. Sin embargo, las bajas temperaturas seguirán por unas cuantas semanas más, así que es probable que tu organismo experimente sus efectos, con afecciones como: congestionamiento nasal y malestares asociados a la gripe y los resfriados. A pesar de esto, existen algunos consejos para prevenir o por lo menos disminuir su aparición, y hoy las explicaremos brevemente.



Además del frío, otros son los factores que desencadenan estas afecciones. Por eso, trata de no permanecer por mucho tiempo en sitios cerrados donde hayan objetivos acumuladores de polvo, bacterias, etc. Los libros son un ejemplo claro.



Si estás en casa, abre las ventanas, esto permitirá que el viento corra y el polvo se vaya. También es aconsejable usar humidificadores y filtros antipolen en el carro así como en el aire acondicionado de los cuartos y demás zonas del hogar.



Si eres muy alérgica a las flores, y los productos químicos generan reacciones en ti las anteriormente mencionadas, trata de mantenerte al margen y no tocarlos; ni usarlos como opción de limpieza. Si debes hacer los quehaceres del hogar, utiliza un toca boca o mascarilla.



Alerta ante las picaduras. Así como aparecen las flores, también lo hacen las abejas. Por eso, ten mucho cuidado. Recuerda tener antialérgicos, alimentarte correctamente para tener las defensas y el sistema inmune en óptimas condiciones, y en todo caso visitar a un especialista.



Por: Cecilia Avilés



FUENTE: http://mx.emedemujer.com/actualidad/dile-adios-las-alergias-siempre/