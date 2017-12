Estos son los zapatos que todas las 'shoes lover' deben tener

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

A todas las mujeres nos encantan los zapatos, por lo que si te gusta estar en la moda te traemos alguna opciones que estarán en su apogeo en este 2018.1. MulesTambién conocidos como “zuecos”, este es el calzado estrella de la temporada primavera-verano. De tacón, bajos, con pedrería y bordados. Este estilo estará en el top y puedes incorporarlos tanto para look de día como de noche. ¡Serán imprescindibles!Foto: Tomada de la red2. MocasinesTambién conocidos como “loafers”, este tipo de calzado ha venido siendo el favorito durante el 2017 y promete seguirlo siendo para el año entrante. Es sinónimo de confort y apto para un look más liviano. A pesar de tener inspiración masculina, es un calzado apto para todas las que deseen lucir “in”.Foto: Tomada de la red3. AlpargatasEl verano está incompleto sin un par de este estilo. Sin duda, son cómodas, frescas y van muy bien con los look más desenfadados. Se trata de un calzado que, en su suela lleva yute y, los estilos más modernos incorporan incrustaciones de pedrería o bordados especiales que hacen una pieza única para quien la calza.Foto: Tomada de la red4. TaconesUn clásico, elegante y que va bien en toda ocasión (excepto en una excursión al mar o montaña). La característica más privilegiada que aporta este tipo de calzado es que proporciona a la persona unos cuantos centímetros de altura, por ende mejora su postura y aporta elegancia a cualquier look. Existen varios estilos de tacones: aguja, tacón cubano, kitten heels, tacón cuadrado, cono, entre otros.Foto: Tomada de la red5. BotasAsí como las alpargatas en verano, así las botas son básicas para el invierno. Aportan una dosis de rebeldía, mezclada con estilo a cada atuendo en el que se incorporan. Si de algo te sirve, con leggins van muy bien. Este tipo de calzado lo vas a encontrar en diversa variedad como: de tacón, planas, en cuña; asimismo, estas pueden ser cortas (botines), medianas o largas (overknee). ¡Cualquier estilo se verá fabuloso, con el atuendo adecuado).Foto: Tomada de la red