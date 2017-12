Propósitos de Año Nuevo que sí valen la pena

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El 2017 está por terminar y es hora de hacer la típica lista de propósitos para el Año Nuevo. Podrías escribirlos, hacer un collage o simplemente pensar en ellos, pero es casi seguro que ya tienes un par en mente.



Comer saludablemente: ¿Quieres bajar de peso? Mejor ponte las pilas para comer de manera más saludable. Una persona delgada no necesariamente come de buena forma y lo mismo se puede decir de las que tienen kilos de más. Además, este hábito te dará mejores resultados, que si quieras bajar de peso solamente.



Ahorrar: Muchos terminan el año arrepintiéndose de haber gastado su dinero en cosas innecesarias. El plan para este 2018 es ahorrar poquito cada semana, pero terminar con una gran cantidad para fin de año. Y quizá suene muy difícil para algunos, pero será la mejor costumbre para todos, al menos en nuestro país.



Menos redes sociales: ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu celular y redes sociales? Aunque Facebook y Whatsapp son herramientas de comunicación, son diferentes a la interacción real y personal, así que no siempre valdrá la pena, ni reemplazará una llamada telefónica o una salida cara a cara.





Probar cosas nuevas: No esperes a que sea demasiado tarde para probar nuevas cosas. El principio de un año es el mejor momento para hacer planes, ¡así que aprovecha! Puedes planear un viaje, salirte de casa, mudarte a un nuevo lugar, o buscar otro trabajo.



Hacer más ejercicio: No por bajar de peso, sino porque tu cuerpo lo NECESITA. Una rutina de ejercicio deberá jugar un rol importante en tu lista de propósitos, no tanto por tu apariencia física, sino por tu salud y el estado de tu cuerpo.



Ser una mejor estudiante o profesional: Siempre será importante pensar en una mejoría personal, tanto en el ámbito académico, como en el profesional. Y aunque no busques un aumento de sueldo o una promoción, es primordial sacar lo mejor de ti día con día, año con año.



Pasar más tiempo con quienes te importan: Si eres mamá, querrás pasar más tiempo con tu bebé antes de que crezca y se vuelva un rebelde adolescente. Y si eres la pequeña de alguien, no querrás desaprovechar el tiempo que tienes para estar con tus abuelos, o incluso con tu familia. Y en este punto quisiéramos recalcar que no tienes porqué esperar para expresar tus sentimientos, demuéstrales tu cariño ¡hoy!



Este año se ha pasado rapidísimo, pero en lugar de pensar en lo que NO lograste este año, recuerda tus mejores momentos y tus éxitos, te aseguramos que el siguiente año será MUCHO mejor 😉