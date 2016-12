¿Compartes la cama con tu perro?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Si quieres dormir con tu mascota, te recomendamos que no te pierdas nada de lo que te contamos a continuación, ya que hoy vamos a darte algunos consejos para que tanto tú como tu animal de compañía descanséis plácidamente y sin correr ningún riesgo. ¿Nos acompañas?



stablecer reglas



Si has decidido dormir con tu perro, deberás establecer ciertas reglas. Por ejemplo, es necesario que establezcas el área donde debe dormir tu perro, teniendo en cuenta que debe tener el tamaño adecuado para que tanto el animal como tú podáis dormir cómodos. También puedes enseñarle a que se suba a la cama cuando tú ya estés en ella. Para lograr que cumpla tus reglas, puedes premiarlo cuando se porte bien y esté tranquilo.



Proteger la cama



Como te hemos comentado al principio, si quieres dormir con tu perro deberás seguir unas rutinas de higiene. Eso sí, por muy limpia que tengas a tu mascota, es preferible que protejas la zona en la que duerme con una manta o una tela, ya que las patas del animal se manchan con asiduidad. Es más, su pelaje en general puede estar sucio e, incluso, contener restos de materia fecal. En cualquier caso, deberás cambiar la ropa de cama frecuentemente.



Vacunación y desparasitación



Por último, y no por ello menos importante, si quieres dormir con tu perro, es esencial que éste tenga todas sus vacunas al día y que esté bien desparasitado. Si quieres conocer más información al respecto, te recomendamos que le eches un vistazo a nuestros artículos “Calendario de vacunación de los perros” y “Cómo y cuándo desparasitar a los perros”.



FUENTE: http://animalmascota.com/consejos-para-compartir-cama-con-el-perro/