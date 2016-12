Rutina de belleza para Año Nuevo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¿Aun no estás lista para el 2017? Durante la semana inician los preparativos para iniciar el Año Nuevo y aquí te decimos cómo preparar tu rostro, para que luzca fabuloso el último día del 2016.



1. Relájate un día de la última semana del año e inicia con una exfoliación completa de rostro y cuello. Te recomendamos que uses

ingredientes naturales como la avena molida con un poco de miel. Tu piel lucirá radiante cuando la enjuagues con agua fría.



2. Usa un vaporizador facial para abrir tus poros. Si no tienes éste puedes hervir agua en un recipiente y añadirle algunas hojas de lavanda, menta o manzanilla, para que las propiedades de estas plantas purifiquen tu piel. Tu rostro debe estar en contacto con el vapor de la infusión por tres minutos (asegúrate de que tu epidermis esté completamente limpia antes de realizar el procedimiento).



3. Aplica una mascarilla natural sobre tu rostro y déjala por 20 minutos. El agua fría cerrara tus poros, por eso debes enjuagar con ésta, coloca una crema hidratante y protector solar.



4. Luce tu maquillaje el 31 de diciembre. Los ojos deben resaltar con colores metálicos, por esto usa un Eye Strobing, aquí te decimos como hacerlo. El contouring es una técnica excelente para un maquillaje de noche. Para los labios te recomendamos un tono rojo o burgundy.



La exfoliación y la mascarilla se deben realizar días antes del festejo.