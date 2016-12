Cosas que ellos no entienden del uso del brasier

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El uso del bra es muy controversial, ya que a muchas mujeres no les gusta usarlo y los hombres no entienden cuál es su uso en nuestra vida, por lo que aquí les dejamos una lista de todo lo que deben saber de esta prenda.



1.- Es una prenda que sirve para levantar los senos y se vean lindos, sobre todo si llevas un vestido con escote.



2.- Al quitarlo sientes un gran alivio, pues sientes cómo se libera tu piel de la prenda.



3.- Es todo un tema encontrar el bra indicado, no sólo por el color o la textura, sino por la talla, ya que esta debe ser la correcta para tus senos.



4.- Coordinar el color del sujetador con la ropa es otro tema de locura, pues hay algunos que no se adaptan a la ocasión o tu ropa.



6.- El bra te puede dejar marcas en la piel. Lo cual no es muy sexy ni agradable, pero es con lo que tenemos que vivir.



7.- Las varillas pueden hacerte daño. Con el uso o en lavado las varillas se pueden deformar, lo que podría ocasionar algún tipo de daño en los senos o en la piel.



8.- Lo rápido que se desgastan. Aunque no los uses con frecuencia, la mayoría de la lencería se desgasta muy rápido, por los encajes o el resorte.