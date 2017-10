¿Tu relación te detiene?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Cuando hablamos de relaciones, nos gusta pensar que nuestras parejas son la salsa de nuestros tacos. Aunque realmente no las necesitas, nos complementan y nos ayudan a ser una mejor versión de nosotras mismas.Desafortunadamente, y dejando atrás la analogía de la salsa, la actitud de tu pareja, sus inseguridades y hasta sus valores podrían detenerte o evitar que sigas adelante como persona.Esto suele suceder en relaciones destructivas… pero la gente no quiere ver los defectos de su relación. E incluso cuando lo hacen, están TAN comprometidos con su pareja, que prefieren dejarse llevar, que hacer algo al respecto.No le importan tus metas: Después de tu familia y amigas, deberías sentirte cómoda compartiéndole a tu pareja tus aspiraciones y metas. Sin importar qué tan difíciles sean, él debería ser tu porrista, no alguien que te haga dudar de ti misma. Si notas que no te toma en serio (o tus metas), toma la iniciativa para llevarlas a cabo, ya él podrá elegir seguir tu camino, o irse.Tu pareja siempre menciona tus defectos: Si tu galán siempre te está criticando, es probable que la relación no vaya a funcionar. Aún así, sería bueno que, en lugar de dejar que sus críticas te hagan sentir mal, dile que mejor resalte tus cualidades, no tus defectos.Resiente tu éxito: Hay algunos chicos que no podrán soportar tu éxito. Y como resultado, lo empequeñecerán o simplemente te harán pensar que no les importa. Y si él no puede enorgullecerse de tu éxito, tal vez sea hora de caminar a otro lugar.Te pide renunciar a lo que más te importa: Puede pedirte que renuncies, desde a tus amigas, hasta a tu trabajo. Y tal vez pienses que tu relación es lo más importante en tu vida, pero la gente normal NECESITA espacio para respirar. Es importante que cuides de ti misma, si no terminarás resintiéndote a ti misma, y a tu pareja.Siempre están peleando de cosas pasadas: El punto de cualquier relación, especialmente las románticas, es seguir adelante como individuos y como pareja. Si constantemente están peleando por problemas del PASADO, nunca van a poder ver o tener un futuro.Sus ideales no se alinean: Cuando sus valores, como el dinero, familia, hijos o viajes no se alinean, podrías perder de vista lo que más quieres en la vida. Y para saber si están en la misma página, haz una lista de los 5 valores que tú y tu pareja saben que tienen. Si no pueden compartir 3, te aseguro que tendrán un problema a futuro.Es celoso: Si tu pareja te acusa de ser infiel todo el tiempo, o le molesta que salgas con nuevas personas, es posible que estés sufriendo de abuso emocional, el cual rápidamente puede subir a un nivel físico. Hazle saber quiénes son importantes en tu vida, sea tu familia, amigos o hasta tu profesión… y si él no puede lidiar con ello, la relación simplemente no va a funcionar.FUENTE: Eme de Mujer