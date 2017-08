Podrás crear la mascota de tus sueños en Cats & Dogs

(Tomada de la Red)

Como te informamos oportunamente, durante gamescom 2017 Electronic Arts presentó la nueva expansión de su popular simulador de vida The Sims 4, el cual debutó en 2014 para PC y el 17 de noviembre llegará a PS4 y Xbox One. El nuevo contenido llamado Cats & Dogs traerá al universo del juego a las clásicas mascotas que nos han acompañado en la vida real y el equipo de desarrollo ha realizado el trabajo requerido para responder a las peticiones de los fans.Grant Rodiek, productor de Cats & Dogs para The Sims 4 reveló a LEVEL UP algunos detalles importantes sobre la expansión, la cual nos ofrecerá la posibilidad de crear a nuestra mascota según nuestros gustos. En ese sentido, Rodiek nos contó que el sistema de creación de perros y gatos nos dará todo un abanico de posibilidades: "los perros y gatos añaden varias características significativas. Lo primero es que nuestro creador de mascotas es muy poderoso, es muy fácil hacer un perro o gato. Hay docenas de razas, puedes combinar algunas para crear perros nuevos, pintarlos como quieras, darle ropa. Tenemos una nueva carrera de veterinaria, donde puedes entrenar y vestir a tu equipo como quieras”.Al mismo tiempo, el creativo nos reveló que han puesto especial atención en la inteligencia artificial de las mascotas, de manera que se comporten como suelen hacerlo en la vida real: "pasamos mucho tiempo trabajando para asegurar que, una vez que tu mascota llegue a casa, realmente se comporte como un perro o gato. Queremos que actúen como animales y que te sorprendan”.Finalmente, Rodiek nos comentó que parte importante del desarrollo de Cats & Dogs para The Sims 4 fue la opinión de los fans pues fueron consultados respecto a lo que les gustaría ver en una expansión de este tipo y todo parece indicar que el resultado del producto final reflejará las peticiones de los usuarios: "siempre cambia y en este tema solo mencionaban que querían perros y gatos. Así que lo difícil es descubrir lo que quieren hacer con ellos. Pasamos mucho tiempo pensando qué agregar. Tuvimos que hablar con ellos para que nos dijeran qué es lo que más les gusta de sus mascotas en la vida real”.La expansión Cats & Dogs para The Sims 4 llegará el 10 de noviembre. Si quieres estar al tanto de todo lo que sucede en gamescom 2017 checa nuestra cobertura del evento europeo de videojuegos más importante.Fuente:http://www.levelup.com/noticias/437340/Podras-crear-la-mascota-de-tus-suenos-en-Cats-Dogs-para-The-Sims-4