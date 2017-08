Lo que no debes tener en tu armario

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

A veces nuestro armario es como un museo, guardamos juguetes de la infancia, cartas de amor de la adolescencia, ropa vieja por si volvemos a esa talla y regalos que nunca nos gustaron por cortesía. Nos quedamos sin espacio por acumular cosas innecesaria.Entendemos que es tarea difícil deshacerse de objetos que tuvieron valor en nuestras vidas, sin embargo, es hora de dejar atrás eso. Desocupar espacio en tu closet te ayudará a tenerlo más organizado, a establecer prioridades y… a que entre cositas nuevas que nos hacen felices.Ponte tus mejores guantes de limpieza y sigue estos consejos, conoce cuáles objetos no deben seguir en tu santuario, perdón… armario.Ropa y juguetes de la infanciaTener recuerdos es bonito, pero guardar tantas cosas del pasado genera desorden en tus espacios. Una forma de ir regalando estos objetos es sacando uno cada día, así será más sencillo desprenderte de ellos.Cachivaches del colegioSi son muchos papeles, cuadernos, libros o ropa, te recomendamos que los recicles o dones, así estarás contribuyendo con el ambiente.Regalos incómodos de navidadTípico que hay un familiar que no te conoce bien y te regala unas medias horrendas o una panties de abuela. Aunque los detalles cuentan, si es algo de de verdad no te aporta es mejor que lo dones a alguien que realmente lo necesite.Regalos de algún exEsto puede ser pavoso, nuestro pasado es un lugar de referencia, no de residencia. Esa cartera, esa franela es mejor que pase a una mejor vida.Ropa que no usasUna manera sencilla para desprenderte de aquellas prendas que no van contigo es identificando cuáles son los colores que más usas, así podrás seleccionar aquello que sinceramente no va con tu estilo actual.Papelería inútilFacturas, recibos, cartas, todo eso es mejor que vaya directo al contenedor de reciclaje. Ahora, si tiene un valor sentimental importante, haz un álbum con eso.Objetos que no tengan algún tipo de funcionalidadEsto es subjetivo, no obstante, una lámpara de lava, un carrito de juguete, un maquillaje de niñas ya es algo que no le vas a dar uso constante. Todo lo que tengas más de seis meses sin usar es probable que ya haya pasado a ser completamente inútil para ti.FUENTE: Eme de Mujer