Lo que nunca debes de decir en el trabajo

Existen ciertos temas u opiniones que nunca debes revelar en el trabajo.Estas confesiones pueden cambiar la forma en que te vean tus colegas o hasta verte perjudicada a nivel laboral.Dentro de una empresa es normal crear una cercanía o unión con tus compañeros pero en ocasiones decimos más de la cuenta.Para ello es esencial saber trazar una línea entre lo profesional y lo privado. Para que no cometas estos errores te presentamos aquellos temas que nunca debes tocar en el trabajo.Tu posición políticaCada persona tiene su postura política, es parte de su identidad. Pero tener opiniones distintas y discutir sobre ellas puede afectar la percepción de tus compañeros hacia ti. Si tienes ideas o creencias diferentes es normal, no obstante, si trata de luchar por ellas corres el riesgo de caer en un conflicto.Malos compañerosEn todos los trabajos te encontrarás con una persona incompetente, y que todos la reconocen y saben cómo “trabaja”. Pero de nada te sirve señalarla y empezar a hablar mal en sus espaldas. Tratar de hundir a alguien más solo demostrará tu intento de quedar por encima de ella. Además harás que tus otros colegas no confíen en ti, y empiecen a formar opiniones negativas hacia ti.Tu salarioA tus familiares y pareja son las únicas personas que deben saber cuánto ganas mensualmente. Comentarlo en el trabajo solo creará un momento incómodo que conllevará a la negatividad. Este tipo de conversación desencadenará un comparador entre todos. Si tus colegas saben cuánto cobras empezaran a hablar que trabajas muy poco para lo que ganas.Infelicidad en el trabajoNo todos tienen su trabajo de ensueño, pero esto no significa que debas gritarlo a todos. Al caer en este tipo de conversaciones solo te verás como alguien pesimista, y a nadie le gusta trabajar con un compañero así. Este tipo de personas desmoralizan los grupos de trabajo, además corres el riesgo que un colega se lo cuente a tu superior.Tu intimidadLa vida sexual no se debe discutir frente a tus compañeros de trabajo. Este tipo de conversaciones están fuera de lugar y solo ocasionan que los demás se sientan incómodos. Guarda estos comentarios para tus amigas más cercanas.Que buscas otro trabajoUna vez que revelas a tus colegas que estás buscando otro trabajo, estos ni intentarán hablarte. Quedarás fuera de su radar y te sentirás muy incómoda, esto empeorará si no lograr irte. Es por ello que debes revelar tus deseos de irte de la empresa una vez tengas un contrato esperando tu firma.FUENTE: Eme de Mujer