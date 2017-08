Seca tu cabello e manera rápida

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Usar la secadora todos los días puede ser un gran compromiso, especialmente si tu cabello es largo y tiene mucho volumen. Y aún así, es mucho mejor secarlo con secadora, que con otras herramientas de calor, ya que se mantendrá hidratado, saludable y conservará su brillo. En otras palabras, te conviene usar la secadora… pero sólo si sigues estos #tips que te mantendrán motivada.Un poquito de sol: Si tienes tiempo y salió el sol, sal de tu casa y deja que el sol haga su trabajo. Te recomendamos aplicar un poco de bloqueador solar para proteger tu piel, pero te aseguramos que en tan sólo unos minutos, tendrás un cabello seco y espectacular.Agita tu melena: Diferentes expertos dicen que agitar el cabello puede ayudarlo a secarse rápidamente. Además de retirar el exceso de agua, el movimiento acelerará el proceso de secado. Pero ojo, no tienes que hacerlo como si estuvieras en un concierto de metal, sería importante agitar tu cabeza de la manera más gentil posible.Acondicionador: El acondicionar provee de una barrera de protección que impide que el cabello se sature de agua. Si minimizas las cantidades de agua, tu cabello se secará mucho más rápido. Fácil, ¿no crees? Además el acondicionador es buenísimo para que no se enrede tanto y pueda hidratarse perfectamente.Exprime el exceso de agua antes de secarte con la toalla: Envolver tu cabello en una toalla removerá el exceso de agua, pero si tu melena está MUY húmeda, la toalla sólo se mojará y no absorberá la suficiente agua. Antes de secarte con una toalla, asegúrate de exprimir tu melena para eliminar el exceso de agua.Cepillo de cerdas abiertas: Separar tu cabello permitirá que el aire viaje de mejor manera y tu cabello se seque rápidamente. Y con un cepillo de cerdas abiertas no sólo evitas el frizz, sino que también reduces el daño y mejoras los resultados.FUENTE: Eme de Mujer Honduras