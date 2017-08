Lo que nunca debes hacer con el estómago vacío

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

No puedes tener el estómago lleno todo el tiempo, pero hay ciertas actividades que definitivamente deberías evitar cuando no tienes combustible en el tanque.No es broma; hay cosas que no deberías hacer con el estómago vacío, pues podrían resultar en consecuencias no agradables. Por ejemplo, podrías terminar con más hambre, perder energía o hasta tomar malas decisiones con respecto con tu dieta.Comprar la despensaNunca deberías hacer la despensa con el estómago vacío. Esto te obligará a comprar cosas con mucho azúcar o carbohidratos. Tendrás tanta hambre, que no podrás tomar buenas decisiones con respecto a tu alimentación.Tomar café o téLo ideal es evitar el té o el café con el estómago vacío, pues puede provocar incomodidad digestiva al aumentar los niveles de ácido en el organismo. Esto puede resultar en vómito y estreñimiento si no te cuidas o si ya estabas mal de la panza.Tomar ciertos medicamentosDe hecho hay muchos medicamentos que debes comer en ayunas, pero hay otros que podrían lastimar el revestimiento del estómago y provocar náuseas. Sin embargo, la mayoría de éstos trae las instrucciones en el envase o caja.Hacer ejercicioEjercitarse con el estómago vacío podría limitar tu desempeño y potencialmente afectar negativamente tus resultados. Sin mencionar que no te sentirás bien al terminar… ni durante tu entrenamiento. La falta de energía será notable.Comer picanteComer comida picante cuando tienes hambre puede ser problemático para el revestimiento del estómago y puede alterarlo. Tu cuerpo necesita algo en el estómago para combinar las especias y evitar la irritación.Tomar alcoholAl tomar con el estómago vacío, el alcohol te pegará mucho más rápido y, además de que te emborracharás fácilmente, te dará más hambre. Pase lo que pase, no tomarás buenas decisiones.Discutir con tu parejaSi tienes hambre, no uses tu tiempo para discutir con cualquiera; no terminará bien. En lugar de eso, tómate un ratito a solas para comer, y luego enfrenta tus problemas con quienes los tengas. Lo peor que puedes hacer es tratar de resolver un conflicto estando en un mal estado de ánimo y salud.FUENTE: Eme de Mujer