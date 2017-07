Cómo cuidar a las mascotas en verano

(Tomada de la Red)

Los meses estivales son también sofocantes para nuestros mejores amigos. Basta con utilizar el sentido común para saber que también necesitan hidratarse y no pasar muchas horas al sol, especialmente en las horas centrales del día. Pero no es está de más recordar algunos consejos básicos que van más allá de ello para evitar contratiempos.



Sobre todo considerando que el calor no es un fenómeno puntual. En medio de la ola que asolaba al país el pasado mes de junio, la OMM advertía sobre futuros periodos con temperaturas similares en medio de un verano excepcionalmente caluroso. No solo en Europa, sino también en otras partes del mundo.



Por su parte, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático prevé que las temperaturas globales sigan creciendo, un escenario que obliga a extremar la precaución y a tomar conciencia.



En lo que respecta a los animales, lo ideal es contar con alguna fuente de información que actúe como manual, para proporcionar a la mascota los cuidados que necesita. La tienda de mascotas online Big Mascotas sirve a tal efecto. Destaca, entre otras cosas, por el pienso para gatos esterilizados y la comida natural para gatos.



Evitar los golpes de calor





Como sucede con los humanos, las temperaturas superiores a los 30 grados pueden causar estragados en la salud de las mascotas. En el peor de los casos, un shock térmico, cuando la temperatura del cuerpo sube de forma tan brusca que no le deja tiempo para adaptarse, y que podría tener un desenlace fatal.



Evitarlo pasa por no dejar al animal demasiado tiempo en un sitio cerrado que cuente con mucho sol y calor, como un patio o terraza. Menos aún dentro de un coche, en cuyo interior la temperatura sube mucho en poco tiempo. Ni siquiera aunque se prevea ausentarse poco tiempo.



Conviene además que el animal tenga acceso constante a agua limpia. Los gatos son especialmente exigentes en este aspecto, así que habría que renovarla con regularidad, dos o tres veces al día.



En cuanto al agua, si bien proporcionar baños más seguidos no está recomendado porque puede dañar la piel, la mascota sí podría agradecer que se le aplique agua en los pliegues de la piel, la axila o el estómago.



En cuanto a los paseos, hay que evitar las horas más calurosas del día y procurar que la actividad no sea demasiado intensa. No está de más que, al salir se le aplique un protector solar especial para ellos, sobre todo en aquellas partes con menos pelo. Existen incluso unos zapatos especiales hechos en una tela transpirable, si bien están pensados para perros policía que tiene que pasar muchas horas sobre el asfalto.



Hay razas que, por tener un pelo tupido y otras característica físicas, son más vulnerables a las altas temperaturas. Sucede también con cachorros y animales que sobrepasan ya la edad adulta. En caso de síntomas como el jadeo intenso, la lengua y la nariz seca o la pérdida de conocimiento, hay que acudir con urgencia a un veterinario.



Cuidado con las intoxicaciones alimentarias





Si no conviene hacerlo ni en invierno, menos aún en verano. Hay que evitar que un alimento se lleva todo el día sobre su plato porque, sobre todo si es húmedo, se puede llenar de bacterias rápidamente. Con el calor, los alimentos se deterioran con más facilidad.



Así pues, se recomienda repartir mejor las raciones a lo largo del día. De hecho, la comida húmeda es aconsejable, pero para que la tome al momento. Frutas como las manzanas, las peras y los plátanos pueden formar parte de su dieta especial de verano.



Protección ante parásitos y mosquitos





Los parásitos y mosquitos conforman dos de las indeseables plagas veraniegas que, lógicamente, también les afectan a ellos. Se puede preguntar al veterinario por medidas excepcionales para proteger de pulgas o garrapatas, especialmente si se vive cerca de descampados o las salidas por el campo son habituales.



En verano también hay mucha presencia de gramíneas, una planta con flores agrupados en espigas o panojas y grano seco que se pueden enredar fácilmente en pies y orejas. Hay que vigilar esas partes más de cerca.





Atención a la hora de viajar





Si se piensa viajar con mascotas, es preciso recordar que el uso de transportines o cinturones de seguridad son obligatorios, para su seguridad y comodidad y la de quienes viajan con él. Es mejor evitar que lleve la cabeza y parte del cuerpo por fuera de la ventanilla, porque se puede dar un golpe.



Si se le quiere proporcionar algo para que esté tranquilo, más vale optar por remedios naturales, como las flores de bach. No exime de parar cada hora y media o dos horas para que pueda beber, comer algo (no mucho, por si marea), y darle opción a hacer sus necesidades.



Fuente:https://www.tribunasalamanca.com/noticias/como-cuidar-a-las-mascotas-en-verano