El mal olor de tu cuerpo revela tu salud

Si amaneces con mal aliento, o si tus axilas huelen mal después de hacer ejercicio… ¡no te asustes!Olor frutal en tu alientoEl aliento mañanero es una cosa, y el aliento de frutas otro. Si notas un olor frutal en tu aliento puede ser síntoma de cetoaciodis diabética, una condición metabólica que tiene el potencial de ser mortal, pues provoca complicaciones de una diabetes no controlada.Olor a pescado ahí abajoAunque el olor vaginal no es agradable, tampoco debería oler a pescado. De hecho, si notas un pequeño olor a pescado ahí abajo, podrías tener vaginosis bacteriana, un cambio en las bacterias vaginales que incrementan el flujo y alteran su olor, especialmente después del sexo.Olores vaginales anormalesLa vulva de cada quien es diferentes. Sin embargo, si notas un aroma diferente ahí abajo (que no habías notado antes), consúltalo con tu doctor. Lo más probable es que no sea nada, pero puedes tener una infección o una irritación vaginal.Mal olor corporalAlgunos problemas internos de salud pueden presentar olores corporales raros. Esto usualmente sucede por culpa de una condición seria como enfermedades de hígado o riñón. En estos casos, las personas experimentan olores corporales ofensivos y halitosis.El sudor huele peorLa gente con hipertiroidismo puede sudar en exceso, resultando así en un incremento de mal olor corporal. Si tu tiroides trabaja de más, este sudor extra podría volverse notorio.Mal olor después de enfermarseSi tu aliento ha empeorado después de haberte enfermado, podría ser que la infección no ha desaparecido por completo. El mal aliento crónico puede ser señal de un sobrecrecimiento de bacterias en las encías, e incluso una infección nasal crónica.Otros olores vaginales fuertesUn olor a pescado puede ser señal de vaginosis bacteriana, pero otros olores fuertes pueden significar infecciones. Los olores vaginales ofensivos también pueden ser señal de un hongo o una ITS, 2 cosas que debes consultar con tu médico