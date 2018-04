¿Qué vacunas necesita mi perro?

(Tomada de la Red)

Seguir un calendario de vacunación para tu perro evitará que se ponga enfermo, sobre todo cuando es un cachorro, igual que pasa con los humanos. El procedimiento es similar.



Es cierto que no todos los perros llevan el mismo tipo de vida, unos salen a pasear atados cerca de casa, otros corren por los parques o recorren los campos y montes, por lo que las necesidades de tratamientos preventivos de cada uno es diferente. Pero algunas vacunas son obligatorias para todos.



El plan de vacunación canino empieza entre las 6 semanas de vida del animal, que se le suministra la primera dosis contra las enfermedades del parvovirus y el moquillo.



Posteriormente sobre las 8 semanas, se aplica la segunda vacuna, se trata de la triple canina que cubre como refuerzo del moqullo y cubre además contra la hepatitis y leptospira.



A las 10 semanas se debería poner la pentavalente que cubre refuerzo del parvovirus, moquilo, hepatitis, leptospira y además de la parainfluenza.



Entrando en los 3 meses de vida del perro, ya con las 3 primeras vacunas básicas, este ya puede salir a la calle dado que se considera que está cubierto para poder sociabilizarse con otros canes y andar libremente por diferentes espacios. Igualmente a los 3 meses se le aplica la pentavalente + coronavirus, que incluye refuerzo de todas las enfermedades nombradas anteriormente más el coronavirus.



Dependiendo del país o zona en que vivas la vacuna frente a la rabia puede ser obligatoria o no, igualmente es muy recomendable su aplicación. Y si vas a viajar con tu perro a una zona donde sea obligatorio el suministro de esa dosis, también deberás ponérsela a tu perro. Igualmente muchos veterinarios recomiendan aplicarla siempre, aunque no sea obligatoria.



La antirrábica se suele suministrar a partir de los 4 meses, antes no, y puede ser puesta en cualquier momento de vida del animal.



Tanto la vacuna contra la rabia como la pentavalente, es importante aplicarla de nuevo en forma de recordatorio cada año, ya que sin una aplicación anual, el perro estará expuesto a cualquier enfermedad de transmisión animal.



Fuente:http://www.mundodeportivo.com/elotromundo/mascotas/20180402/442137317695/que-vacuna-necesita-mi-perro.html