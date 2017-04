'Carta de amor' pública causa polémica en España

MADRID, España(AP )

Un joven español que dice que se enamoró de una mujer que vio en un tranvía pegó volantes en postes de luz para encontrarla, pero la presunta aludida le pidió que deje de molestarla.



El diario El País y otros medios reportaron el viernes que los avisos que pegó Sergio Moreno tenían el mensaje con el título "Querida chica del tranvía", en el que describía la fecha y hora en que la vio, cómo estaba vestida y cómo le hubiera gustado haberla animado.



La historia se viralizó cuando comenzaron a aparecer fotos de la presunta respuesta de la mujer, acusando a Moreno de acoso. "Si de verdad quieres sacarme una sonrisa, deja de buscarme", reza la respuesta.



El diario El Español citó a una mujer que dijo que ella es la autora de la respuesta. Aclaró que ella no estuvo en el tranvía de Murcia, en el Sureste de España, pero que había escrito la respuesta porque ella y sus amigas no habían visto la carta de Moreno como algo romántico sino como algo que les causaba temor.



Moreno dio al periódico La Opinión de Murcia que solo quería conocer a la mujer porque parecía triste y negó las acusaciones de que estaba siendo prepotente o sexista.



El joven dijo que recibió unas 300 llamadas, con resultados mixtos. Dijo que en algunas trataron de darle ánimo, pero que otras personas lo insultaron y amenazaron. Añadió que si la mujer no respondía para el martes, cambiará de número.



El número que puso en el afiche no sonó cuando The Associated Press le llamó el viernes.