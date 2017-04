No lo pierdas de vista

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Si tu hijo presenta dolor de cabeza al salir de la escuela, tiene ojos irritados al hacer sus tareas escolares o frunce el ceño cuando va a leer, probablemente se deba a una dificultad en la visión. Los principales problemas refractivos de los niños son la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo.



Otros como el estrabismo y la ambliopía conocida como ojo vago o perezoso, tienen una incidencia menor entre los pequeños estudiantes.



El cuidado de los ojos en los niños también incluye protegerlos de los efectos de los rayos UV emitidos por el Sol.



LA MIOPÍA EN LOS NIÑOS



La miopía implica ver bien de cerca y mal de lejos. Los niños que sufren miopía se caracterizan por no ver correctamente los objetos o personas que se encuentran lejos. Para ver mejor, estos niños suelen apretar los ojos para enfocar los objetos distantes.



Algunos niños, por no conseguir ver bien, pueden cambiar letras como la p con la q, o la d con la b, al copiar de una pizarra. En esos casos, lo mejor es consultar a un optometrista u oftalmólogo lo antes posible.



HIPERMETROPÍA EN NIÑOS Y BEBÉS



La hipermetropía es justo lo contrario de la miopía. El niño ve bien de lejos pero mal de cerca. Los afectados de hipermetropía tienen una percepción borrosa de los objetos cercanos y ven mejor de lejos. Es habitual que los niños, al forzar la vista, presenten dolor de ojos o de cabeza, lagrimeo y parpadeo frecuente; es común que busquen estar muy cerca de libros u objetos para relajar su visión al enfocarlos. Generalmente, prefieren jugar al aire libre. La adaptación de anteojos le ayuda no sólo a enfocar con claridad, también estimula su capacidad visual.



ASTIGMATISMOS EN NIÑOS Y BEBÉS



Ocurre cuando una parte de la imagen queda enfocada por delante del resto, tanto en los objetos cercanos como en los lejanos. El astigmatismo distorsiona la forma de los objetos y quien lo padece percibe una visión deformada de las cosas, tanto de lejos como de cerca. Suele estar asociado a la miopía o a la hipermetropía, presentando síntomas de ambas patologías.



AMBLIOPÍA U OJO VAGO EN NIÑOS Y BEBÉS



Consiste en la pérdida parcial de la visión en uno o en los dos ojos de un niño, que no puede ser corregida con lentes. El diagnóstico debe ser oportuno, ya que se puede tratar con éxito antes de los 7 años. Si no se diagnostica antes de esa edad, las consecuencias pueden derivar en una pérdida de visión del ojo afectado, dado que éste no se desarrolla adecuadamente y, poco a poco, va dejando de trabajar y de estimularse, con lo que acaba perdiendo capacidad de visión.



ESTRABISMO EN NIÑOS Y BEBÉS



Ocurre cuando normalmente uno de los dos ojos se desvía hacia dentro o hacia fuera. El estrabismo es una pérdida de paralelismo de los ojos. Como consecuencia, cada uno mira en una dirección diferente. Este defecto ocular supone un problema grave para el sistema visual y debe ser evaluado inmediatamente por un especialista.



DETECCIÓN Y ATENCIÓN



Dentro de las actividades visuales más comunes de nuestros pequeños están los juegos en dispositivos móviles, ver televisión, leer libros, etc.



De manera que al poner atención durante sus actividades podremos detectar si padece de alguno de los conceptos mencionados. Una atención oportuna, por medio de terapias visuales y adaptación de anteojos, ayudará a mejorar su rendimiento en dichas actividades.



ELECCIÓN DE ARMAZÓN



Esta parte también es importante, las dimensiones y tamaño apropiado en el armazón sirven para que su centro visual sea óptimo. La selección de armazón en niños y jóvenes es de suma importancia, si él no se siente cómodo por el diseño, entonces preferirá no usarlo. Existen varios tipos y diseños que se adaptan a los pequeños como los armazones flexibles, deportivos (tipo goggle), de pasta (acetato), armazones con diseños y colores de su preferencia.