Tipos de dolores de cabeza y cómo eliminarlos

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Los dolores de cabeza vienen en todo tipo de tamaños y formas; desde una pequeña presión, hasta una migraña terrible. El tema es tan amplio, que el manejo se ha vuelto muy complicado, especialmente porque no existe un sólo arreglo.



En conclusión, para eliminar el dolor, primero hay que aprender a identificarlo. ¡Checa los síntomas!



Dolor de tensión



Este dolor de cabeza es el más común y presenta una presión en la cabeza, cuero cabelludo y cuello. Está asociado con estrés, estar mucho tiempo sentada, manejar, mala postura o una mala posición al dormir.



Puede aliviarse con un analgésico, pero también sería bueno que adoptarás alguna técnica de relajación, como la meditación. Tampoco te recomiendo tomar analgésicos diariamente, pues pueden irritar al estómago. Y si tienes dolores de cabeza por tensión 2 veces a la semana, consúltalo con un médico.



Dolor sinusal



Un dolor de cabeza sinusal causa presión alrededor de los ojos, mejillas y frente. Además puede causar una sensación de comezón en los dientes frontales.



Puede tratarse con enjuagues sinusales y analgésicos antiinflamatorios, como la aspirina. ¡Ojo! Dado que los dolores de cabeza y los síntomas de la migraña tienden a superponerse, es posible que quieras checarlo con tu doctor para un diagnóstico oficial.



Migraña



Las migrañas usualmente presentan una sensación palpitante horrible. También podrías experimentar náusea, vómito, así como sensibilidad a la luz y el ruido. Están asociadas con un aura visual con luces brillantes o parpadeantes ANTES del dolor de cabeza.



Para las migrañas hay tratamientos específicos, y es que si las experimentas más de una vez a la semana, un especialista tendrá que recetar un medicamento preventivo, dependiendo de la gravedad del dolor.



Dolor hormonal



A veces las mujeres experimentan dolores de tensión o migrañas durante su ciclo menstrual. Se cree que el bajón de estrógeno podría ser un factor importante en esto, y puede aliviarse con un analgésico normal. En cuanto a las migrañas menstruales, usualmente requieren tratamiento regular.



Dolor en racimo



Los dolores de cabeza en racimo pueden ser los más severos en términos de dolor, pero por fortuna son raros y no peligrosos. Usualmente presentan un dolor intenso en o cerca de un ojo, de un lado de la cabeza.



No duran mucho (aproximadamente 30 minutos) pero ocurren varias veces en el día o a la semana (de ahí el nombre). El tratamiento debe ser elegido por un especialista en este tipo de dolores o incluso neurólogos, pues puede incluir inyecciones, sprays o terapia de oxígeno.



Dolor de rebote



Los dolores de cabeza de rebote ocurren cuando ciertos medicamentos usados para tratar los síntomas del dolor de cabeza, se usan con mucha frecuencia. Pueden presentar cualquiera de los síntomas de los dolores antes listados, aunque usualmente toman la forma de tensión o migraña.



Primero que nada debes dejar el medicamento y luego acudir con un médico, sólo él podrá recetar un nuevo tratamiento.