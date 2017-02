Mascotas: Estreñimiento en perros

(Tomada de la Red)

Una dieta que no contenga la cantidad necesaria de verduras, fibra y otros nutrientes, puede desencadenar de manera constante el estreñimiento del perro. En esta nota te aconsejaremos cómo cuidar a tu mascota.



El estreñimiento en perros ocurre igual que en los humanos. Se origina cuando nuestro can presenta dificultades para eliminar de manera normal las heces de su cuerpo.



La médico veterinaria de la Municipalidad de Miraflores, Diana Ramos, afirma que los perros de mediana y avanzada edad resultan ser los más vulnerables de sufrir este problema.



NO DESCUIDAR A SU MASCOTA



“El estreñimiento en perros es un signo de muchas patologías, algunas muy graves y/o dolorosas, otras que pueden tornarse irreversibles o requerir atención quirúrgica, por lo que no debe tomarse como un tema menor”, refiere la especialista.



SÍNTOMAS



El estreñimiento lo podemos reconocer cuando nuestra mascota pasa días sin defecar o si le toma tiempo y esfuerzo. No obstante, sus heces tendrán una consistencia dura y pueden ser pequeñas. Sin embargo, sí debemos empezar a preocuparnos cuando nuestro perro lleve más de dos días padeciendo de estreñimiento, se muestre decaído, o incluso puede llegar a presentar episodios de vómitos. Además de notar presencia de moco y sangre en las heces. Otro signo de alarma es cuando el can aúlla o gime mientras defeca y notamos el esfuerzo y dolor que le causa.







TRATAMIENTO



El veterinario realizará la anamnesis (preguntas al propietario) y revisión del perro, en caso crea necesario solicitará análisis de sangre, heces, orina, ecografía, etc., que lo ayudará a tener un mejor diagnóstico del paciente y, en consecuencia, dar el tratamiento respectivo.



El estreñimiento es un signo de una enfermedad o padecimiento, por lo que es importante realizar la atención médica adecuada. No lo automedique ya que no conocemos la causa del estreñimiento y si le damos algún laxante u otro remedio podríamos empeorar la salud del can y causarle mayor daño.





CÓMO CUIDARLOS



-Darle comida balanceada, proporcionándole agua fresca en todo momento.



-Estar atentos cuando sacamos a pasear a nuestros perros ya que pueden comer objetos: basura, madera, plástico que puede obstruirlos.



-Además observar las heces que realice en casa o en la calle, verificando su consistencia, color y tamaño. Nuestra mascota puede defecar entre una a dos veces al día.



-Los cuerpos de todos los animales necesitan siempre moverse para mantener las cosas en movimiento, incluyendo las heces a través del colon. Por eso se recomienda la actividad física dependiendo la edad y raza del can.





