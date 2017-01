Tener una iguana como mascota te cambia la vida

(Tomada de la Red)

¿Qué es tan genial sobre las iguanas? Además del placer de mostrar un pequeño dinosaurio descansando cómodamente sobre tu hombro, ¿qué hace que la gente quiera tener un gran lagarto que puede llegar a medir más de 2 metros de largo? A contrario de lo que la gente piensa, las iguanas son mascotas extraordinarias. Si están bien entrenadas, incluso pueden desarrollar vínculos afectivos con sus dueños. Pero hay muchas razones más para tener una, aquí te presentamos diez:

1.Pueden crecer tanto como se los permitas



Por supuesto, no literalmente. Las mayores iguanas que se han registrado no superan los 2.5 metros, pero tú puedes decidir cuándo detener su crecimiento. La iguana crecerá tanto como se lo permita el hábitat que le compres y el tipo de alimentación que reciba.



2.Son vegetarianas



Por alguna razón la gente piensa que las iguanas comen insectos, pero esto no es así. Las iguanas son estrictamente vegetarianas. Por supuesto, la correcta nutrición de estos animales se logra mediante plantas específicas que encuentras en el veterinario, no basta con darles una hoja de lechuga de cuando en cuando.



3.Aman el calor



Estos animales son lagartos tropicales, por lo que es bueno tener una iguana como mascota si vives en un sitio donde los inviernos no sean tan crudos. En el verano, tu iguana podrá andar libremente por tu hogar, como si de cualquier mascota se tratase.



4.Se dejan tocar



No es nada fácil amansar a una iguana, pero una vez que lo logras es una sensación muy recompensante. Tener una iguana como mascota implica dedicación: cada día debes trabajar con ella hasta que te ganes su confianza y te permita tocarla y manipularla con las manos tanto como quieras.



5.Les gusta socializar con otras iguanas



Ésta es una característica que las iguanas comparten con otras especies de lagartos como los camaleones o las lagartijas. Si pones a dos o más iguanas juntas, automáticamente van convivir, ya sea para subir su temperatura corporal o para tomar un paseo bajo el sol.



6.Reconocen a sus dueños



Tener una iguana como mascota es, para muchas personas, el vínculo afectivo ideal que puede tenerse con un animal. Muchos dueños de iguanas consideran a su mascota como una amiga, parte de su familia. Estas creaturas son de naturaleza independiente, pero muchas veces te sorprenderá lo feliz que se pondrá cuando pases tiempo con ella.



7.Con el debido cuidado, no transmiten enfermedades



Todas las mascotas cargan enfermedades que pueden contagiarse a los seres humanos. Los reptiles no son la excepción. Sin embargo, con el debido cuidado, esto no debe representar un problema. Recuerda lavarte las manos antes y después de tocar a tu iguana, así como mantenerla alejada de tu ropa, alimentos y artículos de cuidado personal.



8.No requieren muchos cuidados



A mucha gente le gustan los reptiles, pero no tiene el tiempo o la paciencia de tener uno mascota. Si tú piensas así, la iguana es tu mascota ideal. Si bien, el hábitat que necesitan debe ser seleccionado cuidadosamente, una vez que esté instalado no representa mayor problema que una limpieza semanal.



9.Puedes dejarlas libres dentro de la casa



Las iguanas pueden parecer animales lentos y perezosos, pero lo cierto es que aman explorar en búsqueda de comida o sol. Si la liberas en tu habitación, se comportará casi como si fuese un hámster. No te dará problemas y podrás verla feliz.



10.Se ven increíbles



Casi todos los dueños de iguanas que conozco adquirieron una porque en verdad les gustaban y toda su vida habían soñado con tenerla. Y tengo que darles la razón, son animales con estilo propio y que lucen bien, sobre todo cuando alcanzan cierto tamaño. Si buscas una buena alternativa a las mascotas comunes, no existe nada mejor que estos pequeños lagartos.



Fuente:http://mascotadictos.com/2017/01/17/tener-una-iguana-como-mascota-te-cambia-la-vida/