Las ciudades menos seguras

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Lo sabemos es difícil crear una contraseña perfecta para cada sitio que utilizas, y aún más recordarla, pero algunos de las contraseñas más utilizadas te ponen en serio riesgo de que tu información sea robada.Aún así, cómo reporta la revista Time, las personas aún utilizan la palabra ‘contraseña’ para proteger el acceso a su información personal. El sitio de manejo de contraseñas, SplashData, crea una lista anual de las peores claves a partir de listas de contraseñas que han sido filtradas por hackers. Como es lógico, las personas que usan claves súper obvias tienden a sufrir hackeos.¿Quieres saber cuáles son las contraseñas que jamás debes usar? Una vez más ‘123456’ aparece al inicio de la lista, seguida de la típica ‘contraseña’ o ‘password’. Pero en fin aquí está la lista completa:123456password1234512345678footballqwerty12345678901234567princesa1234loginwelcomesoloabc123admin121212flowerpassw0rddragonsunshinemasterhottielovemezaq1zaq1password1De acuerdo con Politifact, un sitio web para checar datos, Google nisiquiera permite que uses ‘contraseña’ o ‘password’ como tu clave para la cuenta de Gmail. Los molestos requisitos para dictar que uses cierto número de letras, números y símbolos en realidad están tratando de evitar que tu cuenta (y por extensión, su reputación) sea comprometida.La forma más inteligentes de proteger tu formación es usar un administrador de contraseñas, como SplashData. Hay varios generadores de passwords gratuitos, como LastPass, Dashlane y StickyPassword. Muchos de estos servicios también tienen suscripciones premium que te dan características más avanzadas. Estas aplicaciones no sólo guardan tus contraseñas en un solo lugar – crean claves, más fuertes para reemplazar las viejas que de todas formas olvidarás en algún punto.Sea como sea que elijas lidiar con tus contraseñas, por favor habilita la autentificación de dos pasos para estar más protegido.FUENTE: Muy Interesante