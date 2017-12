Colores de buena suerte para Año Nuevo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El blanco: es un color apacible, perfecto para purificar las energías e ideal para recomenzar. Tres detalles que se convierten en propósito para que el año nuevo que comienza sea próspero y lleno de buenas noticias.



El color elegante por excelencia es el negro, este además despierta la sexualidad. Vestir de negro significa poder, así que será perfecto para que impresiones a todos esa noche.



Vestirse de rojo, es sinónimo de vivir con alegría, valor, fuerza, entusiasmo y esperanza en un futuro mejor. Además este vistoso color atrae el amor y la pasión. Así que si luces este tono no dudes que despertarás la mirada del sexo opuesto, y si buscas tu media naranja no lo pienses, él se decidirá si te ve vestida de rojo. ¡Atrévete!



También puedes usar el dorado sólo o combinado. Este color simboliza riqueza y éxito. También muestra a una persona fuerte y decidida. Puedes usarlo no solo como el color de tu traje de noche sino en tus accesorios para un traje negro, rojo o de cualquier otro color.



El plateado es un color que trae la paz y muestra a una persona tenaz. Es ideal para atraer las energías positivas y todo tipo de situaciones nuevas para año que apenas estarás recibiendo la noche del 31 de diciembre.



El verde, también es ideal para atraer la suerte para quien planea comenzar nuevos estudios o buscar mejorar su situación económica y su salud.



El turquesa, atrae el dinero y las buenas relaciones en pareja.



También amarillo es un color de la suerte, este atrae la claridad mental en la toma de decisiones.



Recuerda que cada tonalidad tiene sus influencias y puedes combinarlas para enviar un mensaje más claro respecto de tus deseos.