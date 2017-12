El príncipe Harry entrevista a Obama para la BBC

LONDRES(AP )

El ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo al príncipe Harry de Inglaterra en una entrevista emitida el miércoles, que las personas en puestos de liderazgo deben ser prudentes en medios sociales y advirtió en contra de pasar demasiado tiempo inmerso en Internet a expensas del mundo exterior.



Sin embargo, no mencionó expresamente a su sucesor en la Casa Blanca, Donald Trump, que ha hecho de sus tuits una pieza central de su presidencia.



“Todos los que estamos en puestos de liderazgo tenemos que encontrar formas de recrear un espacio común en Internet”, comentó. “Uno de los peligros de Internet es que la gente puede tener realidades totalmente diferentes. Puede quedarse envuelta en información que refuerza sus prejuicios actuales”.



La entrevista forma parte de la jornada del príncipe como editor invitado del programa de noticias de la Radio 4 de BBC. En la conversación, grabada en Canadá el pasado septiembre, ambos comentan que era la primera entrevista de Obama desde que dejó la presidencia en enero.



Obama dijo que se sintió sereno el día que se marchó de la Casa Blanca pese a la sensación de que quedaba mucho trabajo importante por hacer. Describió como “enormemente liberador” poder marcarse su propia agenda por la mañana y tener tiempo para hablar con su esposa, Michelle, ahora que ya no es presidente.



“Extraño el trabajo en sí porque era fascinante”, dijo Obama sobre sus ocho años en la Oficina Oval, mencionando sus reformas sanitarias como uno de los logros de los que está más orgulloso.



En un breve segmento en vivo al final del programa, Harry no dijo si Obama sería invitado a su boda en mayo con la actriz estadounidense Meghan Markle.



“No lo sé, ni siquiera hemos terminado la invitación ni la lista de invitados, quién sabe si estará invitado o no”, comentó Harry. “No querría arruinar esa sorpresa”.



El diario The Sun, un popular tabloide, ha sugerido que al gobierno le preocupa que Harry y Markle puedan invitar al matrimonio Obama pero no a Trump, lo que podría tensar los lazos entre los dos gobiernos.



Harry comentó que su prometida disfrutó de su primera Navidad con la familia real.



“Lo disfrutó mucho, y a la familia le encantó tenerla allí”, dijo Harry.



El príncipe aprovechó su papel de entrevistador para hacer a Obama una serie de “preguntas relámpago” que normalmente se dirigen más a artistas que a políticos.



El ex presidente declinó precisar qué tipo de ropa interior utiliza, pero estuvo dispuesto a decir que prefiere Aretha Franklin a Tina Turner, “Aretha es la mejor”, dijo de la reina del soul, y prefiere al ex jugador de baloncesto Michael Jordan que LeBron James, aún en activo.



Obama también rechazó los pronósticos pesimistas sobre el estado del mundo y dijo que en muchos aspectos el mundo está más sano y es más rico que nunca, lo que quizá la convierte en la mejor época de la historia humana en la que nacer.



El expresidente mencionó una mejora en el trato que reciben los afroestadounidenses y el gran aumento de las oportunidades para las mujeres jóvenes como logros de la última generación que le dan esperanza para el futuro.



Harry también entrevistó a su padre, el príncipe Carlos, que hizo un análisis más sombrío. Las causas originales del cambio climático no se están combatiendo, señaló, a pesar de que están provocando “horrores indescriptibles” en muchos lugares del mundo.