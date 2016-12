Tips para saber si eres bipolar

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El trastorno bipolar es algo muy complicado de diagnosticar, por lo que en caso de tener alguna sospecha de padecerlo es importante ir con el médico, para que este te realice los estudios correspondientes para descartarlo o tratar dicha enfermedad.



Aunque una investigación llevada a cabo por la Clínica Mayo analizaron 272 proteínas diferentes en la sangre de 288 pacientes (174 con trastorno bipolar y 141 individuos como grupo de control), consiguiendo identificar que 73 de las proteínas medidas difirieron entre los 4 grupos de estudio y 6 de ellas resultaron significativamente diferentes entre el trastorno bipolar y el grupo control.



“El potencial de tener una prueba biológica para ayudar a diagnosticar con precisión el trastorno bipolar establecería una gran paso en la práctica médica. Ayudaría a los médicos a elegir el tratamiento más adecuado para los individuos difíciles de diagnosticar”, explicó Mark Frye, líder del estudio.



Uno de los síntomas más severos que presentan los pacientes son las distintas etapas extremas que puede vivir el individuo con esta enfermedad ya que van desde las vertientes más altas, con episodios maníacos, a las más bajas con episodios de gran depresión.



Existen 4 formas en las que el trastorno bipolar puede presentarse:



Trastorno bipolar I: Episodios maníacos que duran al menos 1 semana o episodios depresivos a menudo de 2 semanas de duración



Trastorno bipolar II: Episodios depresivos y episodios de hipomanía



Trastorno bipolar III: Los síntomas no son especificos (hay síntomas bipolares, pero no se ajustan a los criterios anteriores)



Trastorno ciclotímico: Existen episodios de hipomanía y depresión leve durante al menos 2 años, pero sin cumplir los requisitos de los anteriores.



Actualmente no existe una cura para el trastorno bipolar, pero muchas personas responden bien al tratamiento indicado por su especialista.